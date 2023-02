Ενα τεράστιο ρήγμα, μήκους 500 χιλιομέτρων, δημιούργηθε κατά μήκος του εδάφους στις σεισμόπληκτες περιοχές της Τουρκίας μετά τον φονικό σεισμό. «Η εμφάνιση του ρήγματος στην επιφάνεια αποτελεί κορυφαία επιστημονική παρατήρηση, δεδομένου ότι συνδυάζονται τα ενόργανα δεδομένα με επιτόπιες παρατηρήσεις. Τα στοιχεία της σεισμικής διάρρηξης στην επιφάνεια θα αναλυθούν, γεωμετρικά, κινηματικά και δυναμικά, έτσι ώστε να αποκτηθεί ολοκληρωμένη εικόνα για το σεισμοτεκτονικό πλαίσιο» τόνισε ο καθηγητής Ευθύμης Λέκκας. «Τα δεδομένα αυτά αποτελούν έναν κρίσιμο παράγοντα στην ερμηνεία των τεράστιων βλαβών που έχουν προκληθεί από το σεισμό, σε συνδυασμό με την τρωτότητα των κτιρίων, όπως αυτός αναλύεται από τον καθηγητή Παναγιώτη Καρύδη».

Ο τύπος του ρήγματος, που είναι οριζόντιας ολίσθησης και παρουσιάζει μετακίνηση της τάξης των 5 μέτρων στην περιοχή, δημιουργεί ιδιότυπες ζημιές στα κτίρια, αντίστοιχες με αυτές που είχαν παρατηρηθεί στο σεισμό του İzmit, το 1999, σχολίασε ο κ. Λέκκας.

The footage of the Turkey earthquake fault line pic.twitter.com/w5WppSakJW

— Ragıp Soylu (@ragipsoylu) February 10, 2023