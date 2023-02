Στην διάσωση δύο γυναικών, έπειτα από 122 ώρες στα ερείπια κτιρίων που καταστράφηκαν από τον σεισμό των 7,8 Ρίχτερ που συντάραξε Τουρκία και Συρία προχώρησαν διασώστες στη γειτονική χώρα, όπως ανακοίνωσαν οι τοπικές αρχές.

Μία από τις διασωθείσες, η 70χρονη Μενεκσέ Ταμπάκ, εντοπίστηκε σε κατεστραμμένα κτίριο στην επαρχία Καχραμανμαράς και διακομίστηκε σε νοσοκομείο, όπως μετέδωσε το πρακτορείο Anadolu.

Στο Ντιγιάρμπακιρ ανασύρθηκε τραυματισμένη από τα συντρίμμια κτιρίου η 55χρονη Μασαλάχ Τσιτσέκ, πρόσθεσε το πρακτορείο.

Τα σωστικά συνεργεία έβγαλαν από τα ερείπια στην επαρχία Γκαζίαντεπ έναν πατέρα και τον ανάπηρο γιο του, αφού έμειναν εγκλωβισμένοι επί 115 ώρες.

