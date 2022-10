Φωτογραφίες από δορυφόρο έδωσε στη δημοσιότητα η Maxar Technologies μετά την έκρηξη που σημειώθηκε στη γέφυρα της Κριμαίας. Θυμίζουμε ότι ακόμα δεν έχει ξεκαθαρίσει τι ακριβώς συνέβη με τον Βλαντίμιρ Πούτιν να έχει διατάξει έρευνα.

Ο Ρώσος πρόεδρος, με διάταγμα που εξέδωσε λίγες ώρες μετά την έκρηξη, τόνισε ότι η υπηρεσία ασφαλείας FSB θα αναλάβει να ενισχύσει τα μέτρα προστασίας στη γέφυρα.

Μπορεί η Ουκρανία να πανηγυρίζει για την έκρηξη, ωστόσο η Μόσχα δεν έχει κατηγορήσει άμεσα το Κίεβο.

#Satelliteimagery today at 11:01 AM local time of the aftermath of the explosion that damaged the #Crimea Bridge which connects the Crimean peninsula with the Russian mainland. Damage is apparent on the bridge span that carries vehicle traffic and the span that has a rail line. pic.twitter.com/2QbtE9dZ7C

— Maxar Technologies (@Maxar) October 8, 2022