Όταν Ακάρ ανακάτεψε τους φούρνους με τα… F-16

Ο Χουλουσί Ακάρ κάθε μέρα, ακόμα και στο μέσο του καλοκαιριού κάνει συνεχώς προκλητικές δηλώσεις, επιδιώκοντας να έχει κάποια απάντηση από την Αθήνα. Ωστόσο, θα πρέπει να ξέρετε πως δεν ασχολούνται πλέον μαζί του ούτε η πολιτική ούτε και η στρατιωτική ηγεσία του υπουργείου Εθνικής Άμυνας. Τον αγνοούν. Άλλωστε ο κ. Ακάρ και τις δύο φορές που συναντήθηκε στο περιθώριο του ΝΑΤΟ με τον υπουργό Άμυνας Νίκο Παναγιωτόπουλο έδειξε να καταλαβαίνει αυτά που του είπε ο Έλληνας υπουργός: «Δεν μπορούμε να κάνουμε βήματα μπροστά αν συνεχίσει η Τουρκία την ίδια πολιτική τόσο στη ρητορική όσο και στο πεδίο» . Έδειχνε να συμφωνεί, αφού έλεγε «I know, I know». Την επομένη μέρα όμως έστελνε τα αεροπλάνα και τα drones του να πραγματοποιήσουν υπερπτήσεις σε ελληνικά νησιά.

Από τη μια έστελνε ευχετήρια σημειώματα (στα αγγλικά) στον Έλληνα υπουργό, αποκαλώντας τον μάλιστα «Dear Nicos» και , ζητώντας όχι μόνον να μείνει ανοιχτός ένα δίαυλος επικοινωνίας, αλλά και να επισκεφθεί επισήμως την Ελλάδα ή να επισκεφθεί την Άγκυρα ο Έλληνας υπουργός και από την άλλη συνέχιζε τις παραβιάσεις στο Αιγαίο κάνοντας συνεχώς λόγο για αποστρατιωτικοποίηση των νησιών.

Επιδιώκει όπως φάνηκε να του δώσουν σημασία ή να λάβει κάποια απάντηση από την Αθήνα, η οποία (απάντηση) δεν έρχεται, αφού η Αθήνα δεν θέλει ούτε επιδιώκει να οξύνει περαιτέρω το κλίμα με δηλώσεις. Ο κ. Ακάρ έφθασε χθες σε σημείο να ανακατέψει τους… φούρνους με τα F-16 και να επιτεθεί για άλλη μια φορά στον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη λέγοντας πως έχει… «γινάτι». Και χαρακτήρισε «απαράδεχτη» και «ατυχή» την κίνησή του να ζητήσει να μην πωληθούν F16 στην Τουρκία. «Σε λίγο θα ζητάνε από τους φούρνους να μην μας πουλάνε ψωμί», είπε. Κατηγόρησε μάλιστα την Ελλάδα για «επεκτατισμό» και απείλησε με τουρκική «αυτοάμυνα».

Ο υπουργός Δικαιοσύνης Κωνσταντίνος Τσιάρας τηλεφώνησε στον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου Ισίδωρο Ντογιάκο και ζήτησε την κατά προτεραιότητα εξέταση των καταγγελιών που σχετίζονται με το παράνομο λογισμικό παρακολουθήσεων τηλεφώνων. Ειδικότερα, ο κ. Τσιάρας ζήτησε από τον ανώτατο εισαγγελικό λειτουργό την κατά προτεραιότητα εξέταση των καταγγελιών περί παράνομου λογισμικού παρακολουθήσεων κινητών τηλεφώνων, καθώς το θέμα αυτό αποτελεί σημαντικό ζήτημα για τη λειτουργία του κράτους δικαίου, όπως χαρακτηριστικά τονίστηκε. Υπενθυμίζω ότι ο πρόεδρος του ΠαΣοΚ-ΚΙΝΑΛ Νίκος Ανδρουλάκης, πριν από λίγες μέρες είχε καταθέσει στην Εισαγγελία του Αρείου Πάγου μηνυτήρια αναφορά, καθώς, διαπιστώθηκε απόπειρα παγίδευσης του κινητού τηλεφώνου του με το παράνομο λογισμικό παρακολούθησης Predator.

Την ευκαιρία να γνωρίσει από κοντά τα μοναδικά τοπία του Καρπενησίου και τους ανθρώπους του είχε ο Αμερικανός πρέσβης Τζορτζ Τσούνης, αποδεχόμενος την πρόσκληση του Κώστα Μπακογιάννη να επισκεφθεί την πρωτεύουσα του Νομού Ευρυτανίας. Ο πρέσβης, που έδειξε ζωηρό ενδιαφέρον για την ιστορία της περιοχής, αλλά και τα θέματα που απασχολούν σήμερα τους κατοίκους της, ξεναγήθηκε στην πανέμορφη ορεινή πόλη, στο Καρπενήσι και τα χωριά του, από τον Κώστα Μπακογιάννη, ο οποίος κατάγεται από εκεί και στο παρελθόν έχει διατελέσει Δήμαρχος στην περιοχή. Μετείχε σε ένα ελληνοαμερικανικό συνέδριο, επισκέφθηκε πολλά χωριά στην περιοχή (όπως το Μικρό και Μεγάλο Χωριό), είδε πώς εκτρέφονται οι πέστροφες, πήγε σε ταβέρνες και δοκίμασε τοπικές, παραδοσιακές γεύσεις , επισκέφθηκε δημοφιλή αξιοθέατα της περιοχής, όπως το μοναστήρι της Παναγίας της Προυσιώτισσας, άναψε κερί και προσκύνησε με ευλάβεια την Παναγία και πήγε και σε έναν παραδοσιακό γάμο.

I had a terrific visit w/@AthensMayor Bakoyannis to beautiful Karpenisi. Whether visiting the Panagia Prousos Monastery, celebrating 🇺🇸🇬🇷 friendship w/ the Evrytanian Association of America, meeting with people in the square, or going to a fish farm, it was an unforgettable trip. pic.twitter.com/udmse9amGx

— George J. Tsunis (@USAmbassadorGR) August 1, 2022