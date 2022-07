Το διάσημο κοστούμι «Τζόκερ» που φόρεσε ο Τζακ Νίκολσον στην ταινία «Batman» του Τιμ Μπάρτον πωλείται σε δημοπρασία του οίκου Heritage Auctions.

Το μοβ, πορτοκαλί και τυρκουάζ ριγέ μάλλινο σταυρωτό σακάκι και ασορτί παντελόνι, το πορτοκαλί σατέν, μακρυμάνικο πουκάμισο, η ριγέ γραβάτα Christian Dior, ένα ζευγάρι μποτάκια μάρκας Robot, κατασκευής Ηνωμένου Βασιλείου και το καπέλο από μοβ τσόχα μάρκας Dobbs πωλούνται σε τιμή εκκίνησης 65.000 δολάρια.

Σύμφωνα με τον οίκο Heritage Auctions, ο ενδυματολόγος Μπομπ Ρίνγκγουντ δημιούργησε το κοστούμι μαζί με τον ίδιο τον Τζακ Νίκολσον και «πέτυχε τις τολμηρές γραμμές και το χρώμα ενός κλασικού γκάνγκστερ κινουμένων σχεδίων, χωρίς να φαίνεται κιτς» επιτρέποντας στον ηθοποιό να είναι αστείος και τρομακτικός ταυτόχρονα.

‘Jack Nicholson’s Purple Joker Suit From Tim Burton’s ‘Batman’ Is up for Auction (starting bid $65,000)’ https://t.co/qSHaASG4Jv

