Κίνα: Τι αλλάζει από Δευτέρα στις τράπεζες

Ακολουθώντας το παράδειγμα μικρότερων χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων, ορισμένες κινεζικές κρατικές τράπεζες, όπως η Bank of China και η Bank of Communications αναμένεται αύριο Δευτέρα να μειώσουν τα ανώτατα όρια των επιτοκίων καταθέσεων, σύμφωνα με πληροφορίες που επικαλείται το Reuters.

Οι προγραμματισμένες περικοπές έρχονται μια εβδομάδα αφότου οι ρυθμιστικές αρχές ενθάρρυναν τις μικρότερες τράπεζες να μειώσουν το ανώτατο όριο για τα επιτόκια καταθέσεων. Οι κινήσεις θα συμπέσουν επίσης με τη μείωση στα υποχρεωτικά αποθεματικά των τραπεζών, με ισχύ από τη Δευτέρα.

Η Bank of China θα μειώσει τα επιτόκια για προθεσμιακές καταθέσεις διάρκειας 2-3 ετών κατά περίπου 10 μονάδες βάσης, σύμφωνα με δύο τραπεζικές πηγές. Η Bank of Communications, θα κάνει παρόμοιες κινήσεις, δήλωσε άλλη πηγή.

Δεν ήταν αμέσως σαφές εάν άλλες κρατικές τράπεζες, συμπεριλαμβανομένης της Industrial and Commercial Bank of China, China Construction Bank και Agricultural Bank of China, θα μειώσουν επίσης τα επιτόκια καταθέσεων, αλλά οι πηγές λένε ότι οι κρατικοί δανειστές συνήθως κινούνται παράλληλα σε ό,τι αφορά τα επιτόκια.

Το Πεκίνο έχει επανειλημμένα προτρέψει τις τράπεζες να μειώσουν το κόστος δανεισμού για μικρότερες εταιρείες σε μια οικονομία που πλήττεται από έξαρση της COVID-19, τις επιπτώσεις από την κρίση στην Ουκρανία και τις εκροές κεφαλαίων που προκλήθηκαν από τη νομισματική σύσφιξη των ΗΠΑ.

Για να ωθήσει τις τράπεζες να δανείσουν περισσότερα, η PBOC ανακοίνωσε ότι θα μειώσει τον δείκτη υποχρεωτικών αποθεματικών (RRR) για όλες τις τράπεζες κατά 25 μονάδες βάσης, με ισχύ από τις 25 Απριλίου.