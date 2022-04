Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θέλει να περιορίσει ακόμη περισσότερο τα κρυπτονομίσματα

Στις 31 Μαρτίου δύο επιτροπές του Ευρωκοινοβουλίου, η Επιτροπή Οικονομικών Κι Νομισματικών Υποθέσεων και η Επιτροπή για τις Ελευθερίες αποφάσισαν με ψήφους 93 υπέρ, 14 κατά και 14 αποχές να ζητήσουν ακόμη περισσότερους περιορισμούς σε ένα σχέδιο ευρωπαϊκής νομοθεσίας που ισχυροποιεί τους κανόνες της ΕΕ σε σχέση με τα κρυπτονομίσματα.

Επισήμως τα μέτρα αυτά αφορούν την ενίσχυση της νομοθεσίας της ΕΕ για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας. Αυτό που προτείνουν ουσιαστικά οι ευρωβουλευτές είναι πρακτικά όλες οι μεταφορές ποσών σε κρυπτονομίσματα να συμπεριλαμβάνουν πληροφορίες για την προέλευση των ποσών και τον αποδέκτη, πληροφορίες που να μπορούν να δοθούν και στις αρμόδιες αρχές.

Ειδικότερα προτείνουν αυτοί οι κανόνες να ισχύουν και για τις συναλλαγές από τα λεγόμενα «μη φιλοξενούμενα πορτοφολία», δηλαδή ψηφιακές διευθύνσεις «πορτοφολιού» που ανήκουν σε ιδιώτες, με χρήση κατάλληλων τεχνολογιών που να εξασφαλίζουν την ταυτοποίηση των αποδεκτών.

Ο λόγος που προβάλλεται είναι η ανάγκη να μπορούν να ιχνηλατούνται όλες οι κρυπτο-μεταβιβάσεις και να εμποδίζονται οι ύποπτες συναλλαγές. Βεβαίως αυτοί οι κανόνες δεν θα εφαρμόζονται στις συναλλαγές απευθείας ανάμεσα σε πρόσωπα χωρίς μεσολάβηση κάποιου παρόχου ή μεταξύ των παρόχων όταν κάνουν συναλλαγές για λογαριασμό τους.

Ουσιαστικά, οι ευρωβουλευτές όπως και οι κυβερνήσεις θέλουν να επεκτείνουν τους κανόνες κατά του ξεπλύματος χρήματος, που ισχύουν ούτως ή άλλως για συναλλαγές άνω των 1000 ευρώ και στις συναλλαγές με κρυπτονομίσματα και μάλιστα θέλουν και να καταργήσουν ουσιαστικά τα όρια, ώστε όλες οι συναλλαγές αυτές να μπορούν να ταυτοποιηθούν αλλά και προοπτικά όλες οι συναλλαγές σε κρυπτονομίσματα που δεν είναι ρυθμισμένες να μην μπορούν να διασυνδεθούν με το συμβατικό τραπεζικό σύστημα.

Τα βασικά επιχειρήματα για αυτή την «ονομαστικοποίηση» των συναλλαγών με κρυπτονομίσματα είναι ότι αυτά χρησιμοποιούνται για τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, για την παιδική πορνογραφία και για άλλες παράνομες δραστηριότητες. Βεβαίως, οι όποιες στατιστικές υπάρχουν δείχνουν ότι σχετικά μικρό ποσοστό των συναλλαγών σε κρυπτονομίσματα αφορούν παράνομες δραστηριότητες και ότι ούτως ή άλλως εκεί κυριαρχούν οι συναλλαγές σε μετρητά. Υπάρχουν επίσης επιχειρήματα που έχουν να κάνουν και με τις γεωπολιτικές εξελίξεις και το εάν μπορούν τα κρυπτονομίσματα να χρησιμοποιηθούν για την παράκαμψη των κυρώσεων.

Ούτως ή άλλως, τα τελευταία χρόνια υπάρχει παγκοσμίως μια προσπάθεια να ονομαστικοποιηθεί κατά το δυνατό το σύνολο των συναλλαγών για να μπορούν να εντοπίζονται παράνομες δραστηριότητες. Ειδικά για τα κρυπτονομίσματα θεωρείται ότι πρέπει να καταπολεμηθεί και η δυνατότητα να μεταφέρονται ποσά κατανεμημένα σε πλήθος μικρές μεταβιβάσεις ώστε να μην εντοπίζονται από τους συναγερμούς που υπάρχουν για μεγαλύτερα ποσά.

Αυτός ο φόβος ότι οι ανώνυμες συναλλαγές είναι παράνομες συναλλαγές εξηγεί ειδικά για τα κρυπτονομίσματα και την επιμονή να τεθούν σε έλεγχο και τα μη φιλοξενούμενα ιδιωτικά πορτοφόλια για κρυπτονομίσματα.

Ωστόσο, την ίδια στιγμή υπάρχουν και οι φωνές που υποστηρίζουν ότι υπάρχει πραγματικός κίνδυνος για μια μαζική συγκέντρωση προσωπικών δεδομένων για τις συναλλαγές των πολιτών. Ας μην ξεχνάμε ότι οι οικονομικές συναλλαγές εντάσσονται με την ευρύτερη έννοια στην «ιδιωτική σφαίρα» και υπάρχει θέμα για τη χρήση των δεδομένων που συλλέγονται. Είναι ένα ζήτημα που ανακύπτει σε διάφορα ζητήματα, όπως για παράδειγμα το βαθμό στον οποίο οι εταιρείες επικοινωνίας μπορούν να κρατούν τα δεδομένα για τις τηλεφωνικές επικοινωνίες των πελατών τους.

Ο ίδιος των κλάδων των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στη διευκόλυνση των συναλλαγών με κρυπτονομίσματα έχει εκφράσει την αντίρρησή του σε αυτά τα μέτρα, υποστηρίζοντας ότι απειλεί να περιορίσει τη δυνατότητα αυτού του κλάδου να αναπτυχθεί και να προωθήσει ακόμη περισσότερο την καινοτομία στις οικονομικές συναλλαγές.

Πάντως, υπάρχουν και αντιρρήσεις απέναντι στην γενίκευση των περιορισμών. Για παράδειγμα το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα, διά του εκπροσώπου του στην Επιτροπή Οικονομικών και Νομισματικών Υποθέσεων Μάρκους Φέρμπερ εξέφρασε αντίρρηση στην απαγόρευση των μη φιλοξενούμενων πορτοφολιών, θεωρώντας ότι αυτό ισοδυναμεί με κατάργηση των μετρητών και κατηγόρησε τις ευρωομάδες των Πρασίνων και των Σοσιαλδημοκρατών ότι μάχονται «κατά της καινοτομίας».

@EP_Economics votes on #TFR. We need to take #AML risks in #crypto seriously, but should not ban unhosted wallets. This would be the equivalent of banning cash – unneccessary and disproportionate! @GreensEFA and @TheProgressives continue their fight against innovation.

— Markus Ferber (@MarkusFerber) March 31, 2022