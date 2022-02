Να δικαιολογήσει τα αδικαιολόγητα και να παρουσιάσει την εισβολή στην Ουκρανία ως εκστρατεία αποκατάστασης της δημοκρατικής τάξης, επιχείρησε ο ρώσος υπουργός Εξωτερικών, Σεργκέι Λαβρόφ μετά τη συνάντησή του με τους φιλορώσους ηγέτες του Λουγκάνσκ και του Ντόνετσκ.

Είπε ότι η Μόσχα δεν σκοπεύει να καταλάβει την Ουκρανία αλλά θέλει να είναι ανεξάρτητη και πως δεν «βλέπει» πιθανότητα αναγνώρισης της κυβέρνησης Ζελένσκι ως δημοκρατικής. Πρόσθεσε ότι στόχος της Μόσχας είναι να επιτρέψει στους Ουκρανούς να καθορίσουν οι ίδιοι το μέλλον τους.

«Ο πρόεδρος Πούτιν έλαβε την απόφαση για αυτήν την ειδική στρατιωτική επιχείρηση αποστρατιωτικοποίησης, αποναζιστικοποίησης, για να απελευθερωθούν από αυτήν την καταπίεση, οι Ουκρανοί θα μπορέσουν να επιλέξουν ελεύθερα το μέλλον τους», τόνισε ο Λαβρόφ.

Ο ρώσος διπλωμάτης απέρριψε τις δηλώσεις του ουκρανού προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ο οποίος έχει επισημάνει ότι είναι έτοιμος να συζητήσει καθεστώς ουδετερότητας για τη χώρα του και πρόσθεσε ότι η Μόσχα είναι έτοιμη για συνομιλίες μόλις ο ουκρανικός στρατός σταματήσει να πολεμά.

Κατηγόρησε τους διπλωμάτες της δύσης ότι απέρριψαν όλες τις προσπάθειες για να βρεθεί κοινός τόπος με βάση τις ρωσικές προτάσεις για την Ουκρανία και διερωτήθηκε τι θα έκαναν εάν στην Ιρλανδία απαγορευόταν η αγγλική γλώσσα.

Ολες αυτές οι συγκρούσεις, τόνισε ο Λαβρόφ, έχουν ως στόχο την αποκατάσταση της δημοκρατικής τάξης χωρίς στοιχεία νεοναζί και μιλιταρισμού.

Αντιδρώντας άμεσα, ο υπουργός Εξωτερικών της Ιρλανδίας Σάιμον Κόβενι απάντησε «μην βάζετε την Ιρλανδία στη διαμάχη προσπαθώντας να δικαιολογήσετε τον αδικαιολόγητο πόλεμο.

»Η Ιρλανδία και το Ηνωμένο Βασίλειο είναι ένα παράδειγμα πώς δύο χώρες, με ένα δύσκολο παρελθόν, βρήκαν έναν τρόπο να διαμορφώσουν και να διατηρήσουν μια ειρηνευτική διαδικασία, διασφαλίζοντας την απουσία βίας».

Don’t bring Ireland into an argument trying to justify and unjustifiable war.

Ireland/U.K. are an example of how 2 countries, with a difficult past, found a way to shape and sustain a peace process, guaranteeing an absence of violence. @dfatirl https://t.co/dQlSfckRPs

— Simon Coveney (@simoncoveney) February 25, 2022