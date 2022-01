Όλα έτοιμα για τη μεγάλη επιστροφή του Έρικσεν (pic)

Είναι γνωστό εδώ και αρκετές ημέρες πως η Μπρέντφορντ θέλει να κάνει το μεγάλο «μπαμ» του Ιανουαρίου και να αποκτήσει τον Κρίστιαν Έρικσεν που εδώ και λίγους μήνες είναι ελεύθερος, μετά τη λύση της συνεργασίας του με την Ίντερ.

Και φαίνεται πως ο Δανός μεσοεπιθετικός ετοιμάζεται για το μεγάλο comeback του, μετά το περιστατικό του Euro που συγκλόνισε ολόκληρο τον πλανήτη. Σύμφωνα με τον έγκυρο Φαμπρίτσιο Ρομάνο, η Μπρέντφορντ τα έχει βρει σε όλα με τον πρώην μεσοεπιθετικό της Τότεναμ και απομένουν μονάχα μερικές λεπτομέρειες για να τελειώσει η υπόθεση, με τις δύο πλευρές να έχουν συμφωνήσει και για μια επέκταση ενός χρόνου.

Για να τελειώσει ωστόσο οριστικά η υπόθεση και να γίνει ξανά κάτοικος Λονδίνου ο Έρικσεν, θα πρέπει πρώτα να γίνουν μερικές εξονυχιστικές εξετάσεις, ώστε να βεβαιωθεί απολύτως πως ο Δανός μπορεί να επιστρέψει κανονικά στη δράση, σχεδόν επτά μήνες μετά το συμβάν στο Euro.

Christian Eriksen’s in advanced talks with Brentford on a six month deal. Agreement ready. Option until June 23 included. 🇩🇰 #Eriksen

Medical/important tests are needed before Christian will be able to sign the contract, as @jaydmharris reported. He wants to play football again. pic.twitter.com/BAbwvKoLWE

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 23, 2022