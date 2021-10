Μητσοτάκης – Η ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας και Αιγύπτου ενισχύει την ενεργειακή ασφάλεια της Ευρώπης

Για εξασφάλιση της ροής πράσινης ενέργειας και ενίσχυση της ενεργειακής ασφάλειας της Ευρώπης έκανε λόγο ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε δήλωσή του για την υπογραφή μνημονίου κατανόησης μεταξύ Ελλάδας και Αιγύπτου για την διασύνδεση των δικτύων μεταφοράς μεταξύ Ελλάδας και Αιγύπτου.

«Το Μνημόνιο Κατανόησης που υπέγραψαν σήμερα Ελλάδα και Αίγυπτος εξασφαλίζει τη ροή της πράσινης ενέργειας και ενισχύει την ενεργειακή ασφάλεια της Ευρώπης. Η διασύνδεση των δικτύων μεταφοράς μεταξύ των δύο χωρών μας αντιπροσωπεύει μια τολμηρή στρατηγική πρωτοβουλία» τονίζει ο πρωθυπουργός.

The Memorandum of Understanding signed today by Greece and Egypt secures the flow of green energy and enhances Europe’s energy security. The interconnection of transmission networks between our two countries represents a bold strategic initiative.

