Κάστρο αξίας 48 εκατομμυρίων ευρώ θέλει να νοικιάσει ο Μέσι

Ένα επιβλητικό κάστρο, το οποίο βρίσκεται στα περίχωρα του Παρισιού, ένα ακίνητο αξίας 48 εκατομμυρίων ευρώ, σκέφτεται να νοικιάσει ο Λιονέλ Μέσι για την παραμονή του στη γαλλική πρωτεύουσα, σύμφωνα με την εφημερίδα The Sun.

Το κάστρο χτίστηκε το 1899 και ο πρώην πρόεδρος της Γαλλίας Σαρλ ντε Γκωλ παρέμεινε εκεί κατά τη διάρκεια του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου.

Το τεράστιο ακίνητο διαθέτει ποικιλία από διαφορετικά δωμάτια, 30 στο σύνολο, ενώ πολυτελής είναι η εσωτερική του πισίνα.

Όπως αναφέρεται, οι απαιτήσεις της οικογένειας στην αναζήτηση κατοικίας είναι πολλές: το κατάλυμα πρέπει να διαθέτει εσωτερική πισίνα, γυμναστήριο, πολλά δωμάτια για παιδιά, προστατευμένο χώρο στάθμευσης, ιδιωτικό οικιακό κινηματογράφο, κλιματισμό και κήπο.

Ο 34χρονος αργεντινός σούπερ σταρ της Παρί Σεν Ζερμέν διαμένει στο Royal Monceau, ένα ξενοδοχείο πέντε αστέρων, με την οικογένειά του από τότε που μετακόμισε από τη Βαρκελώνη, τον Αύγουστο.

— The Scottish Sun (@ScottishSun) September 17, 2021