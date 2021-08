Στέφανος Τσιτσιπάς – Στο πρωτοσέλιδο της «L’Equipe» ο έλληνας τενίστας – «Μπορεί να έχω κάτι ιδιαίτερο»

Στο εξώφυλλο της γαλλικής «L’ Equipe» βρίσκεται ο κορυφαίος έλληνας τενίστας, Στέφανος Τσιτσιπάς, λίγες μόλις ημέρες πριν από την έναρξη του US Open.

Τον Στέφανο Τσιτσιπά, ο οποίος αυξάνει τους θαυμαστές του με γοργό ρυθμό παγκοσμίως, επέλεξε η γαλλική «L’ Equipe» για το εξώφυλλο του περιοδικού της που κυκλοφόρησε στις 27 Αυγούστου.

Ο κορυφαίος Έλληνας τενίστας μίλησε για την παρουσία του στο Australian Open, για τον τελικό στο Roland Garros και το άσχημο καλοκαίρι, το US Open, αλλά και για την προσωπική του ζωή.

Όπως αναφέρει στο αφιέρωμα ο Τσιτσιπάς δεν κάνει τίποτα με μέτρο, ενώ ο ίδιος δηλώνει: «Μπορεί να έχω κάτι ιδιαίτερο».

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς είναι παγκόσμια brand name με τεράστια επιρροή στα νεανικά κοινά και μόνο τυχαία δεν είναι η παρουσία του στο εξώφυλλο της «L’ Equipe».

Great #photoshoot with Mr @steftsitsipas for @lequipe mag published today 👍🔥📸!

I really had a great time doing it 😉👌!@atptour #tsitsipas #tennis #portrait pic.twitter.com/s8c9wyIQlA

— corinne dubreuil (@corinnedubreuil) August 28, 2021