Oxford Economics: «Γιατί η αγορά εργασίας θα ανακάμψει ταχύτερα»

Ιδιαίτερα αισιόδοξη για την ευρωπαϊκή εργασίας στην ευρωζώνη εμφανίζεται με έκθεσή της η Oxford Economics, αναλύοντας τους λόγους για τους οποίους «η αγορά εργασίας θα ανακάμψει ταχύτερα από ό,τι συνήθως» (Why the labour market will recover faster than usual)

Σύμφωνα με την ΟΕ, η αγορά εργασίας της ευρωζώνης αναθερμαίνεται.

Τα βασικά συμπεράσματα της έρευνα συνοψίζονται στα εξής:

Εκτιμάται ότι περίπου 2 εκατομμύρια θέσεις εργασίας θα δημιουργηθούν από το 2ο τρίμηνο του 2021 έως το τέλος του έτους, ανακτώντας σχεδόν τα δύο τρίτα από τις θέσεις εργασίας που χάθηκαν μετά την εμφάνιση πανδημίας.

Η απασχόληση αναμένεται να επιστρέψει σε επίπεδα προ πανδημίας το δεύτερο εξάμηνο του 2022, νωρίτερα από ό,τι προέβλεπε η εταιρεία πριν από μερικούς μήνες.

Η αγορά εργασίας καταγράφει συνεχώς καλύτερη εικόνα από το αναμενόμενο, καθώς τα μέτρα έκτακτης ανάγκης που επιβλήθηκαν κατά τη διάρκεια της πανδημίας, απέτρεψαν κύμα αζικών απολύσεων. Ο ΟΕ εκτιμά ότι αυτά τα μέτρα, διέσωσαν 55 εκατομμύρια θέσεις εργασίας το 2020.

Οι προσδοκίες ανεργίας των νοικοκυριών είναι τώρα κοντά σε χαμηλά επίπεδα και η πρόθεση προσλήψεων στις επιχειρήσεις αυξάνεται σε όλες τις βιομηχανίες.

Ωστόσο η έκθεση επισημαίνει ότι εξακολουθούν να υπάρχουν ορισμένοι κίνδυνοι για τις προοπτικές της εργασίας. Ο πρόωρος τερματισμός των μέτρων στήριξης έκτακτης ανάγκης θα μπορούσε να βλάψει το οικονομικό κλίμα και να θέσει τη ρευστότητα των επιχειρήσεων υπό πίεση. Είναι επομένως απαραίτητο η δημοσιονομική στήριξη να χλαλαρώνει σταδιακά, ώστε να αποφευχθούν οι απολύσεις.

Πιο αναλυτικά, οι αναλυτές της έκθεσης τονίζουν ότι η αγορά εργασίας έχει ξεπεράσει επανειλημμένα τις προσδοκίες και έχει εγγράψει σημαντικά καλύτερες αποδόσεις κατά τη διάρκεια της πανδημίας.

Αυτό οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στα έκτακτα μέτρα που εγκρίθηκαν τον Μάρτιο του 2020. Καθώς χαλαρώνουν τα μέτρα περιορισμού σε όλη την ευρωζώνη, θα αποσυρθούν και τα έκτακτα προγράμματα στήριξης, μέχρι το τέλος του τρέχοντος έτους.

Αυτό θα δοκιμάσει την αγορά εργασίας επειδή η οικονομική ανάκαμψη δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί, ειδικά στους τομείς που πλήττονται περισσότερο από την πανδημία.

Οι τελευταίες έρευνες δείχνουν έντονη εμπιστοσύνη για την ανάκαμψη της αγοράς εργασίας.

Οι προσδοκίες των νοικοκυριών αναφορικά με την ανεργία τους επόμενους 12 μήνες μειώθηκε σημαντικά φτάνοντας πολυετή χαμηλά τον Ιούνιο.

Αλλά και οι προθέσεις πρόσληψης των εταιρειών έχουν επίσης αυξηθεί σημαντικά, κι αυτό αναμένεται να υποστηρίξει την ανάκαμψη της απασχόλησης.

Πηγή: ot.gr