Ένας εργάτης παγιδεύτηκε και πολλοί άλλοι τραυματίστηκαν όταν ένα υπό κατασκευή κτίριο κατέρρευσε στην Ουάσινγκτον, ανακοίνωσε η πυροσβεστική υπηρεσία.

«Ανασύραμε πολλούς άλλους εργάτες που είχαν τραυματιστεί και εκκενώσαμε δύο γειτονικά σπίτια», ανέφεραν οι υπηρεσίες διάσωσης στο Twitter.

Update building collapse 900 block Kennedy St NW. #DCsBravest are engaged in active rescue effort to reach and removed 1 trapped worker. We have removed several other workers who were injured & evacuated 2 adjacent homes. pic.twitter.com/qCRvLrgmR7

— DC Fire and EMS (@dcfireems) July 1, 2021