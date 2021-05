Στέφανος Τσιτσιπάς: Ισοπέδωσε τον Πολ

Πολύ χαμηλό αποδείχθηκε το εμπόδιο του Αμερικανού Τόμι Πολ για τον Στέφανο Τσιτσιπά, με τον Ελληνα τενίστα, Νο.5 στην παγκόσμια κατάταξη, να επικρατεί εύκολα με 2-0 σετ (6-1, 6-4) και να παίρνει την πρόκριση για τα προημιτελικά του χωμάτινου τουρνουά που διεξάγεται στη Λιόν.

Ο 22χρονος ξεκίνησε με εντυπωσιακό τρόπο την περιπέτειά του στο γαλλικό τουρνουά και στους 8 θα αντιμετωπίσει για πρώτη φορά στην καριέρα του τον Ιάπωνα, Γιοσιχίτο Νισιόκα. Το παιχνίδι θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή (21/5), με τον Στέφανο να στοχεύει στην πρόκριση στα ημιτελικά.

Στο σημερινό παιχνίδι ο Ελληνας τενίστας μπήκε στο κορτ αποφασισμένος να πάρει τη νίκη και από τα πρώτα γκέιμς έδειξε τις… άγριες διαθέσεις του. Ο Στέφανος έσπασε το σερβίς του αντιπάλου του στο τέταρτο γκέιμ και προηγήθηκε με 3-1. Στο 6ο γκέιμ μάλιστα πέτυχε νέο μπρέικ και έφτασε στο 5-1. Ο Τσιτσιπάς στη συνέχεια σέρβιρε σωστά και με 6-1 έκανε το πρώτο βήμα για τη νίκη. Αξίζει να σημειώσουμε ότι στο πρώτο σετ ο συμπατριώτης μας πήρε 28 πόντους και ο Αμερικανός μόλις 13.

Με την ψυχολογία στα ύψη, ο συμπατριώτης μας μπήκε δυνατά και στο δεύτερο σετ και με μπρέικ στο τρίτο γκέιμ προηγήθηκε με 2-1. Στη συνέχεια κράτησε το σερβίς του και με 6-4 έφτασε στο 2-0 και στην πρόκριση στα προημιτελικά της χωμάτινης διοργάνωσης, που γίνεται στη Λιόν.

