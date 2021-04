Συλλυπητήριο μήνυμα ΠτΔ για την τραγωδία στο Ισραήλ

Λυπημένη και σοκαρισμένη από την είδηση του φρικτού και πολύνεκρου δυστυχήματος στο Όρος Μερόν, δηλώνει η Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελλαροπούλου και εκφράζει τα θερμά της συλλυπητήρια προς τον Πρόεδρο του Ισραήλ Ρουεβέν Ριβλίν, τις οικογένειες των θυμάτων και τον ισραηλινό λαό για την απώλεια αθώων ζωών.

Saddened and shocked by the news of the terrible accident at Mount Meron, I wish to express to @PresidentRuvi, the families of the victims and the people of Israel my deepest condolences for the loss of innocent lives. — President GR (@PresidencyGR) April 30, 2021