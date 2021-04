Δίνει φιλικό με το Βέλγιο η Εθνική Ελλάδος

Η Εθνική Ελλάδος δεν κατάφερε να πάρει την πρόκριση για το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα το οποίο θα διεξαχθεί το φετινό καλοκαίρι έπειτα από την αναβολή ενός έτους, με το πλάνο διεξαγωγής του να παραμένει το ίδιο, καθώς θα διεξαχθεί σε 12 μεγάλες πόλεις της γηραιάς ηπείρου.

Έτσι, οι Βέλγοι, με σκοπό να προετοιμαστούν ενόψει της παρουσίας του στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα, ανακοίνωσαν ότι στις 3 Ιουνίου θα δώσουν φιλική αναμέτρηση με την Ελλάδα στις Βρυξέλλες, ενώ τρεις μέρες αργότερα, στις 6 Ιουνίου θα δώσουν φιλικό με την Κροατία ξανά στις Βρυξέλλες.

