Ο Κωνσταντίνος Αργυρός έρχεται στο Mega…in Motion!

Ένας καλλιτέχνης. Μία διαφορετική συναυλία. Μια ζωή που κινείται γύρω από τη μουσική. O Κωνσταντίνος Αργυρός γεμίζει θετική ενέργεια και μας προσκαλεί σε μια αλλιώτικη βόλτα στην Αθήνα, μαζί με την Amita Motion, που θα μεταδοθεί το Σάββατο 3 Απριλίου στις 21:00 στο MEGA.

Η Amita Motion μαζί με τον Κωνσταντίνο Αργυρό και σκηνικό τους δρόμους της Αθήνας, μας προσκαλούν σε ένα μουσικό ντοκιμαντέρ, γεμάτο εικόνες της πόλης, μεγάλες επιτυχίες, αγαπημένα τραγούδια και αναμνήσεις από τη ζωή ενός από τους πιο δημοφιλείς τραγουδιστές της γενιάς του.

Στο μουσικό ντοκιμαντέρ «Κωνσταντίνος Αργυρός In Motion», ο Κωνσταντίνος Αργυρός μας υποδέχεται στη δική του καθημερινότητα και μοιράζεται για πρώτη φορά, κάθε του στιγμή, on και off camera, όχι μόνο ως τραγουδιστής, αλλά και ως συνεργάτης, αδελφός, γιος. Ως ένας καλλιτέχνης που ζωντανεύει τις αγαπημένες του γειτονιές με τη μουσική του, κάνει την αυτοκριτική του και με νοσταλγική διάθεση αναπολεί ξεχωριστές για εκείνον στιγμές της ζωής του.

Ο Κωνσταντίνος Αργυρός μας δείχνει τον πιο ειλικρινή εαυτό του, ερμηνεύει τις μεγάλες επιτυχίες του, που έχουμε αγαπήσει και για πρώτη φορά παρουσιάζει το ολοκαίνουργιο τραγούδι του με τίτλο «Παρασκευή Πρωί» αλλά και μια νέα «μουσική πρόταση».

Σε μια Αθήνα που ζει σε διαφορετικούς ρυθμούς εδώ και έναν χρόνο, η Amita Motion, με τον Κωνσταντίνο Αργυρό ενώνουν τις δυνάμεις τους για να μεταφέρουν θετική ενέργεια σε κάθε σπίτι, σε όλη την Ελλάδα, στέλνοντας ένα δυνατό μήνυμα αισιοδοξίας στους νέους για να συνεχίσουν να ονειρεύονται και να κυνηγούν τους στόχους τους.

Επιπλέον, πέντε τυχεροί που θα αναδειχθούν από διαγωνισμό στο Facebook και το Instagram της Amita Motion, θα έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν και να συνομιλήσουν online, με τον Κωνσταντίνο Αργυρό.

Συντονιστείτε το Σάββατο 3 Απριλίου στις 21:00 στο MEGA και ζήστε μια μοναδική εμπειρία γεμάτη μουσική και εικόνες, από τον Κωνσταντίνο Αργυρό, με τη δύναμη και την ενέργεια της Amita Motion!