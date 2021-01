Με ένα νέο βίντεο – υπερπαραγωγή, η Τουρκία προσπαθεί για άλλη μια φορά να κερδίσει το παιχνίδι των εντυπώσεων σε στρατιωτικό επίπεδο.

Στο βίντεο που ανάρτησε στο Twitter, το τουρκικό υπουργείο Άμυνας φαίνεται η ομάδα αμφίβιων καταδρομών να επιδίδεται σε μια σειρά ασκήσεων. Τα πλάνα με τις ασκήσεις των Τούρκων πεζοναυτών διαδέχονται το ένα το άλλο σε ένα βίντεο που – αν μη τι άλλο – δείχνει τις εντυπωσιακές ικανότητες… μοντάζ της γείτονος χώρας.

Ιδιαίτερα προκλητική είναι η λεζάντα που συνοδεύει το βίντεο αυτό: «Η Ομάδα Αμφίβιων Καταδρομών μας, που είναι ο εφιάλτης του εχθρού στη θάλασσα και στη στεριά, είναι πάντα έτοιμη για κάθε είδους αποστολή σε οποιαδήποτε συνθήκη».

Denizde ve Karada düşmanın korkulu rüyası olan Amfibi Hücum Timlerimiz her zaman, her şartta, her türlü göreve hazır! 🇹🇷#MSB #TSK pic.twitter.com/PspXwF5HQ3

