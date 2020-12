Αντετοκούνμπο : Τα highlights του Γιάννη κόντρα στους Νικς (vid)

Οι Μπακς ήταν απογοητευτικοί κόντρα στους Νικς και ηττήθηκαν εύκολα με 130-120 στη Νέα Υόρκη.

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο ωστόσο προσπάθησε να… σώσει ό,τι σώζεται σε μια καλή για εκείνον εμφάνιση, δίχως όμως αντίκρισμα.

Ο Έλληνας σταρ τελείωσε το ματς με 27 πόντους (8/13 βολές, 8/10 δίποντα και 1/5 τρίποντα), 13 ριμπάουντ, 5 ασίστ, 3 κλεψίματα και 3 λάθη σε 32 λεπτά.

The Freak in The Garden:

27 PTS | 13 REB | 5 AST pic.twitter.com/KCSiqyPqMU

— Milwaukee Bucks (@Bucks) December 28, 2020