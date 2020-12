ΠΟΥ : «Τα εμβόλια δεν θα εξαλείψουν τον κορωνοϊό»

Η άφιξη διαφόρων αποτελεσματικών εμβολίων κατά της Covid-19 και η αισιοδοξία που τη συνοδεύει δεν πρέπει να μειώσουν την προσοχή, διότι δεν θα εξαλείψουν τον ιό, προειδοποίησε σήμερα ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας.

«Τα εμβόλια δεν σημαίνουν μηδενική Covid» δήλωσε ο Μάικ Ράιαν, αρμόδιος για τις καταστάσεις έκτακτης ανάγκης του ΠΟΥ, εξηγώντας πως από μόνα τους τα εμβόλια δεν «θα μπορέσουν να κάνουν τη δουλειά».

«Φθάσαμε (…) σε ένα σημείο κάμψης της πανδημίας. Ζητούμε από τον κόσμο να συνεχίσει να καταβάλει προσπάθειες» μπροστά στην Covid-19, πρόσθεσε.

«Οι πρόοδοι που καταγράφονται στον τομέα των εμβολίων μας ανεβάζουν το ηθικό και μπορούμε τώρα να αρχίσουμε να βλέπουμε το φως στην άκρη του τούνελ», δήλωσε ο γενικός διευθυντής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας Τέντρος Αντανόμ Γκεμπρεγέσους.

Ωστόσο, έσπευσε να προειδοποιήσει έναντι της «αυξανόμενης αίσθησης ότι η πανδημία έχει τελειώσει».

«Progress on vaccines gives us all a lift and we can now start to see the light at the end of the tunnel.

However, WHO is concerned that there is a growing perception that the #COVID19 pandemic is over»-@DrTedros #ACTogether

— World Health Organization (WHO) (@WHO) December 4, 2020