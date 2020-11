Το πανόραμα της νέας σεζόν στο ΝΒΑ : 22 Δεκέμβρη ξεκινά, 22 Ιουλίου τελειώνει (pic)

Το πλάνο για τη νέα σεζόν του ΝΒΑ φαίνεται πως έχει ολοκληρωθεί.

Σύμφωνα με όσα έγραψε ο έγκυρος δημοσιογράφος του ESPN, Έιντριαν Βοϊνιαρόφσκι, εκτός από την αρχή της ερχόμενης αγωνιστικής περιόδου (22 Δεκεμβρίου), οι ιθύνοντες της διοργάνωσης έχουν ορίσει και το πέρας της φετινής σεζόν και όχι μόνο.

Συγκεκριμένα, βάσει σχεδίου το All Star Game θα πραγματοποιηθεί το πενταήμερο 5-10 Μαρτίου, ενώ η κανονική περίοδος θα ολοκληρωθεί στις 16 Μαΐου.

Παράλληλα, τα πλέι οφ θα ξεκινήσουν από τις 22 Μαΐου, με τους τελικούς να χρονολογούνται μέχρι και… δύο μήνες μετά. Οι δύο ομάδες που φτάσουν μέχρι το τέλος θα πρέπει να αναμετρηθούν το διάστημα από 8 μέχρι 22 Ιουλίου.

Tentative schedule

December 22: Opening night.

All-Star Break (minus an ASG): March 5-10

May 16: Regular season ends

May 17-to-21: Play-in tournament for 7-to-10 seeds.

May 22: First-round playoffs

June 7: Conference semifinals

June 22: Conference Finals

July 8-22: NBA Finals

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) November 15, 2020