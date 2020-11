Μπαρτσελόνα : Το χειρότερο ξεκίνημα της τελευταίας 18ετιας

Η Μπαρτσελόνα δεν μπόρεσε να εκμεταλλευτεί τη φόρα από το Τορίνο, καθώς υπέστη νέο «κάζο» στη La Liga, βλέποντας πλέον με κιάλια την κορυφή και την Ρεάλ Μαδρίτης που είναι στο +8. Οι «μπλαουγκράνα» έμειναν στο 1-1 με την Αλαβές, με τον Ρόναλντ Κούμαν να βρίσκεται σε δεινή θέση.

Για την ομάδα της Βαρκελώνης, αυτό είναι το χειρότερο ξεκίνημα που έχει κάνει τα τελευταία 18 χρόνια, έχοντας μαζέψει οχτώ βαθμούς από τους 21 διαθέσιμους, δείγμα και της άθλιας εικόνας που παρουσιάζει στον αγωνιστικό χώρο φέτος.

Τελευταία φορά που η Μπαρτσελόνα είχε ξεκινήσει χειρότερα στην La Liga ήταν τη σεζόν 2002/03, όταν οι «μπλαουγκράνα» είχαν τερματίσει στην 6η θέση του πρωταθλήματος.

