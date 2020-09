Συνεχίζει να προκαλεί η Άγκυρα : Με νέα NAVTEX ζητά αποστρατιωτικοποίηση της Λήμνου

Την ώρα που υποτίθεται ότι η Αγκυρα προχωρά σε αποκλιμάκωση της έντασης στην Ανατολική Μεσόγειο προκειμένου να δοθεί χώρος στο διάλογο, σημειώνονται νέες προκλήσεις από την πλευρά της.

Την Τρίτη προχώρησε σε έκδοση νέας NAVTEX μέσω της οποίας ζητά την αποστρατιωτικοποίηση της Λήμνου, υποστηρίζοντας ότι παραβιάζεται η Συνθήκη της Λωζάνης.

Η νέα NAVTEX της Τουρκίας

Πρόκειται για ένα ακόμη επεισόδιο στη σειρά προκλητικών κινήσεων και δηλώσεων της Τουρκίας στο πλαίσιο της αμφισβήτησης των ελληνικών θέσεων εν όψει της έναρξης διαλόγου με την Ελλάδα.

Η Τουρκία θέτει συνεχώς το τελευταίο διάστημα το ζήτημα της αποστρατιωτικοποίησης των ελληνικών νησιών.