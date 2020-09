Βράζει η αν. Μεσόγειος: Κρεσέντο τουρκικών απειλών και νέες NAVTEX

Κλιμακώνονται οι προκλήσεις των Τούρκων, ενώ η σταθερότητα στην περιοχή της Μεσογείου κρέμεται από μια κλωστή.

Η Αγκυρα παρά τις διεθνείς πιέσεις, το πρόσφατο κάλεσμα Πομπέο για μείωση της έντασης, το τελεσίγραφο του ενός μήνα που της έδωσε η ΕΕ προκειμένου να συμμορφωθεί και να να σταματήσει τις αυθαίρετες ενέργειες και τις παραβιάσεις του Διεθνούς Δικαίου, όχι μόνο δεν αναθεωρεί τη στάση της αλλά προχωρά συνεχώς στην έκδοση νέων navtex, αυτή τη φορά με ρωσική… σφραγίδα.

Ειδικότερα δύο νέες παράτυπες NAVTEX έσπευσε να εκδώσει η Τουρκία για εκπαιδευτικές ναυτικές ασκήσεις της Ρωσίας με πραγματικά πυρά στην Ανατολική Μεσόγειο σε περιοχές που συμπίπτουν με εκείνες στις οποίες διεξάγουν έρευνες τα ερευνητικά σκάφη Oruc Reis και Barbaros, όπως μεταδίδει το philenews.com.

Πιστός στο μοτίβο της εμπρηστικής ρητορικής του ο σουλτάνος προχώρησε σήμερα σε νέες δηλώσεις σε σχέση με τις επόμενες κινήσεις του καθώς και πως βλέπει τον διάλογο με την Ελλάδα.

Όπως μεταδίδει η κυπριακή ιστοσελίδα ΣΙΓΜΑ, o τούρκος πρόεδρος, σύμφωνα με πληροφορίες της τουρκικής εφημερίδας «Χουριέτ», μιλώντας προς τα στελέχη του κόμματός του κατά τη συνεδρίαση της κεντρικής επιτροπής την περασμένη Τρίτη, είπε συγκεκριμένα ότι «στην Ανατολική Μεσόγειο έχουμε 100% δίκιο και δεν θα παραιτηθούμε από τη διεκδίκησή του».

Μπορούμε, φέρεται να είπε ο Ερντογάν, «να καθίσουμε με όλους στο ίδιο τραπέζι. Δεν υποχωρούμε από τα δικαιώματά μας. Μπορούμε να βρούμε ένα κοινό έδαφος όπου όλοι να κερδίσουν. Μπορούμε να εφαρμόσουμε μια πολιτική win-win. Αλλά η Ελλάδα δεν το αποδέχεται.

Εμείς όμως συνεχίζουμε τα πάντα στο τραπέζι. Υποστηρίζουμε την πολιτική λύση. Η Γερμανία θέλει να μεσολαβήσει, αλλά πρέπει να υποστηρίξει με κάποιο τρόπο και τον στρατηγικό της εταίρο τη Γαλλία».

Η πρώτη, στα δυτικά της Κύπρου και στο όριο της ελληνικής υφαλοκρηπίδας, θα ξεκινήσει στις 8 Σεπτεμβρίου και θα ολοκληρωθεί στις 22 του ίδιου μήνα.

Η δεύτερη άσκηση, στα ανατολικά της Κύπρου και εντός της κυπριακής ΑΟΖ, θα ξεκινήσει στις 17 του μήνα και θα ολοκληρωθεί στις 25 Σεπτεμβρίου.

Επειδή οι ασκήσεις θα πραγματοποιηθούν κοντά στην περιοχή που πλέουν το Barbaros και το Oruc Reis, οι Navtex συνοδεύονται με την επισήμανση να δοθεί προσοχή προκειμένου να μην επηρεαστούν τα δύο ερευνητικά σκάφη.

Ο τούρκος δημοσιογράφος Ragıp Soylu, σε ανάρτησή του στο Twitter, δημοσιεύσει τις Navtex και τον χάρτη με τις περιοχές που δεσμεύονται.

Here is the location of Russian firing exercises declared through Turkey-issued NAVTEX via @TSKMap pic.twitter.com/Kl8s2EQz4U

— Ragıp Soylu (@ragipsoylu) September 2, 2020