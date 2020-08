Μαρτίνς: Φεύγουμε με ψηλά το κεφάλι και την υπερηφάνεια μας άθικτη

Το όνειρο του Ολυμπιακού… έσβησε στο Μολινό, με τον Πολωνό Σιμόν Μαρτσίνιακ να κάνει τα πάντα για να σταματήσει την ξέφρενη ευρωπαϊκή πορεία της ομάδας του Πέδρο Μαρτίνς.

Οι «ερυθρόλευκοι» αποκλείστηκαν από τη συνέχεια του Europa League, με τον ρέφερι της αναμέτρησης να βάζει συνεχώς το… χεράκι του με τις περίεργες αποφάσεις του.

Το ευρωπαϊκό ταξίδι του Ολυμπιακού, έφτασε λοιπόν στο τέλος του, με τον κόουτς της ομάδας, Πέδρο Μαρτίνς να κάνει τον απολογισμό του στο twitter. Ο προπονητής των «ερυθρολεύκων» τόνισε πως φεύγουν με ψηλά το κεφάλι, ενώ έστειλε μήνυμα και στον κόσμο του Ολυμπιακού για τα σπουδαία που έρχονται!

«Ύστερα από ένα μακρύ ταξίδι, το φετινό Ευρωπαϊκό μας όνειρο έφτασε στο τέλος του. Είμαστε απογοητευμένοι που βρισκόμαστε εκτός του Europa League, μιας και είχαμε μεγαλύτερες φιλοδοξίες, όμως φεύγουμε με ψηλά το κεφάλι και την υπερηφάνεια μας άθικτη.

Ήταν τιμή για την ομάδα μας να είναι κομμάτι κάποιων αξέχαστων στιγμών για τον σύλλογο. Θα συνεχίσουμε δυνατά και συγκεντρωμένοι στο λαμπρό μας μέλλον. Έρχονται σπουδαία πράγματα. Ευχαριστώ τους φιλάθλους που πάντα μας υποστηρίζουν»!

1/ After this long journey, our European dream is over. We’re disappointed to exit the UEFA Europa League because we had aspirations for more, but we leave with our heads held high and our pride intact. pic.twitter.com/I9vUtc3Y22

