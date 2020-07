Κορωνοϊός : Έρχεται το εμβόλιο της Οξφόρδης – 80% πιθανότητες να πετύχει

Στο πειραματικό εμβόλιο για τον κορωνοϊό της ομάδας του Πανεπιστημίου της Οξφόρδης, με επικεφαλής την 58χρονη Σάρα Γκίλμπερτ, κάνει εκτενή αναφορά το “Bloomberg”.

Αύριο, Δευτέρα 20 Ιουλίου, αναμένονται σημαντικές ανακοινώσεις, καθώς θα δημοσιευτούν τα ευρήματα της Φάσης 3 των δοκιμών του εμβολίου σε ανθρώπους στην ιατρική επιθεώρηση Lancet.

Η Γκίλμπερτ δηλώνει αισιόδοξη και πιστεύει πως στην Οξφόρδη ίσως έχουν ετοιμάσει το «χρυσό εμβόλιο»

Η γυναίκα που πέτυχε το ανέλπιστο

Η Σάρα Γκίλμπερτ εργάστηκε στην “αφάνεια” για δυο δεκαετίες και πλέον το όνομά της δοξάζεται στον βρετανικό Τύπο. Μάλιστα, τα τρίδυμα παιδιά της, ηλικίας 21 ετών, συμμετέχουν ως εθελοντές στη δοκιμή του πειραματικού εμβολίου.

Η ίδια, όπως αναφέρει το Bloomberg, θεωρεί τη δημοσιότητα ως ένα περισπασμό, όμως πλέον ηγείται της πιο ελπιδοφόρας μελέτης για το εμβόλιο που θα “σβήσει” τον κοροναϊό.

Το εμβόλιο της Οξφόρδης βρίσκεται ήδη «μίλια» μπροστά καθώς μπαίνει στη Φάση 3, το τελικό στάδιο, κατά το οποίο θα δοκιμαστεί σε ανθρώπους στη Βραζιλία, τη Νότια Αφρική, το Ηνωμένο Βασίλειο και, σύντομα, και στις ΗΠΑ.

Σύμφωνα με το Bloomberg, στα τέλη Απριλίου η ομάδα της Οξφόρδης κατάφερε το ανέλπιστο: ολοκλήρωσε μια διαδικασία που φυσιολογικά κρατά 5 χρόνια σε λιγότερο από 4 μήνες. Τότε ξεκίνησε η δοκιμή σε 1.100 ανθρώπους.

Η Κέιτ Μπίνγκχαμ, επικεφαλής της Ειδικής Ομάδας Εμβολίων της Βρετανίας, δήλωσε για τη Γκίλμπερτ ότι η ομάδα της είναι κατά πολύ μπροστά από άλλους ερευνητές και όλα δείχνουν πως όταν θα τελειώνει τη δοκιμή στην κλίμακα των 10.000 ανθρώπων, άλλοι τότε θα ξεκινούν. “Είναι πιο μπροστά απ’ όλους. Είναι το πιο ανεπτυγμένο εμβόλιο που υπάρχει αυτή τη στιγμή στον κόσμο” δήλωσε η Μπίνγκχαμ.

Ο Άντονι Φαούτσι, διευθυντής του Εθνικού Ινστιτούτου Αλλεργίας και Λοιμωδών Νοσημάτων των ΗΠΑ, δηλώνει πως χρειάζεται προσοχή για το εμβόλιο του Πανεπιστημίου της Οξφόρδης. «Πρέπει να είσαι προσεκτικός εάν ηγείσαι προσωρινά του αγώνα έναντι ενός εμβολίου που θα λειτουργήσει» δήλωσε πρόσφατα στο BBC.

Oxford’s Covid-19 vaccine, devised by Sarah Gilbert, is months ahead of the competition https://t.co/LFEGUaw8Ms

— Bloomberg (@business) July 19, 2020