Πακιστάν – Καράτσι: Νεκροί από ένοπλη επίθεση στο Χρηματιστήριο

Ένοπλοι εισέβαλαν στο Χρηματιστήριο του Πακιστάν στο Καράτσι και άνοιξαν πυρ, όπως έγινε γνωστό το πρωί της Δευτέρας.

Σύμφωνα με το aljazeera, και οι τέσσερις δράστες που εισέβαλαν στο Χρηματιστήριο είναι νεκροί.

Οι ένοπλοι επιτέθηκαν στο κτίριο με χειροβομβίδες και όπλα σύμφωνα με τα τοπικά ΜΜΕ.

Ειδικότερα οι δράστες φέρεται να εξαπέλυσαν επίθεση με χειροβομβίδες στην κεντρική πύλη του Χρηματιστηρίου και στη συνέχεια να εισέβαλαν στο κτίριο όπου και άνοιξαν πυρ, σύμφωνα με τον τοπικό ιστότοπο Geo News.

Το κτίριο βρίσκεται σε ζώνη υψηλής ασφάλειας και στεγάζει επίσης τα κεντρικά γραφεία πολλών ιδιωτικών τραπεζών.

«Οι τέσσερις ένοπλοι έχουν σκοτωθεί, είχαν φτάσει στο σημείο με ένα ασημένιο αυτοκίνητο Corolla», δήλωσε στο πρακτορείο ειδήσεων Reuters ο αρχηγός της αστυνομίας του Καράτσι, Ghulam Nabi Memon.

Karachi Under Attack… firing & Grenade attacks near Stock Exchange, 3 killed, 2 injured shifted to hospital #karachiUnderAttack #Stockexchange #Karachi @BBhuttoZardari @RabNBaloch @JavedNLaghari pic.twitter.com/BszHvFOxGj

BREAKING:

Attack reported near Karachi Stock Exchange. Initial reports indicate a gun + grenade attack. At least 3 being reported injured. Developing. #Pakistan pic.twitter.com/9YeFBgYXyS

— FJ (@Natsecjeff) June 29, 2020