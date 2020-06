New Yorker: Το συγκλονιστικό εξώφυλλο για τα θύματα ρατσιστικής βίας

Το δικό του μήνυμα κατά της ρατσιστικής βίας στέλνει το New Yorker με το εξώφυλλο της επόμενης βδομάδας, το οποίο προανήγγειλε, μέσω της σελίδας του στο Twitter.

Το έργο του Καντίρ Νέλσον με τίτλο «Πες τα ονόματά τους» απεικονίζει τον Τζορτζ Φλόιντ, η δολοφονία του οποίου επανέφερε στη δημοσιότητα το ζήτημα, να ενσαρκώνει την ιστορία της βίας που υφίστανται οι μαύροι.

Στο «σώμα» του απεικονίζονται κι άλλες ιστορικές φυσιογνωμίες που σκοτώθηκαν λόγω του χρώματός τους, όπως ο Μάρτιν Λούθερ Κινγκ και ο Μάλκομ Χ, ενώ ο καλλιτέχνης μάλιστα δεν παραλείπει να αναφερθεί και στους «ανώνυμους» μαύρους.

An early look at next week’s cover, «Say Their Names,» by @KadirNelson: https://t.co/Nj3q09OrOL pic.twitter.com/a3w3l1XESb

— The New Yorker (@NewYorker) June 14, 2020