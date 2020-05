Η Αθήνα αναζητεί λύσεις στο Λιβυκό μέσω ΗΠΑ

Η Αθήνα προσπαθεί να ανακτήσει το χαμένο έδαφος στον φάκελο του Λιβυκού, έπειτα από τις τελευταίες εξελίξεις με την ανάκαμψη των δυνάμεων της Κυβέρνησης Εθνικής Συμφωνίας (GNA) υπό τον Φαγέζ αλ – Σαράζ και την υποχώρηση του Χαλίφα Χαφτάρ. Στο πλαίσιο αυτό, ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας επεδίωξε να έχει συνομιλία με τον αμερικανό πρεσβευτή στην Τρίπολη Ρίτσαρντ Νόρλαντ – παρουσία του πρεσβευτή των Ηνωμένων Πολιτειών στην Αθήνα Τζέφρι Πάιατ. Σημειώνεται ότι η ασκούσα χρέη απεσταλμένου του ΟΗΕ για τη Λιβύη, η Στέφανι Ουίλιαμς, είναι Αμερικανίδα.



Η κατάσταση επί του εδάφους στη βορειοαφρικανική χώρα έχει δημιουργήσει σοβαρό προβληματισμό στην ελληνική πλευρά, όπως ήδη έγραψε «Το Βήμα», κάτι απόλυτα λογικό από τη στιγμή που η Άγκυρα επιδιώκει να κεφαλαιοποιήσει τις εξελίξεις και να δημιουργήσει προγεφύρωμα στην περιοχή. Η ελληνική κυβέρνηση σχεδιάζει και άλλες κινήσεις με σκοπό να μην μείνει ουραγός των εξελίξεων, έχοντας στο μυαλό της και πιθανές αρνητικές εξελίξεις αναφορικά με το τουρκολιβυκό Μνημόνιο για τις θαλάσσιες ζώνες.



Ενδείξεις για νέα κλιμάκωση



Οι ενδείξεις που υπάρχουν οδηγούν στην εκτίμηση ότι ίσως υπάρξει νεότερη κλιμάκωση τα προσεχή 24ωρα. Ο επικεφαλής της Αεροπορίας των δυνάμεων του Χαλίφα Χαφτάρ. Ο Σακρ αλ – Τζαρούσι δήλωσε ότι αναμένεται σύντομα η μεγαλύτερη αεροπορική επίθεση στην ιστορία της Λιβύης! Χαρακτήρισε δε ως «νόμιμους στόχους» όλες τις τουρκικές θέσεις και τα συμφέροντα της Τουρκίας στη χώρα. Η απάντηση της Άγκυρας, δια στόματος του εκπροσώπου του υπουργείο Εξωτερικών Χαμί Ακσόι, ήταν ότι εφόσον συμβεί κάτι τέτοιο, τότε η τουρκική απάντηση θα είναι σκληρότατη και οι θέσεις του Χαφτάρ θα είναι «νόμιμοι στόχοι».



Την ίδια στιγμή, ο Φάτι Μπασάγκα, ο ισχυρός άνδρας των υπηρεσιών ασφαλείας της κυβέρνησης Σαράζ, ανακοίνωσε (σύμφωνα με το Bloomberg) ότι διαθέτει πληροφορίες σύμφωνα με τις οποίες έξι μαχητικά αεροσκάφη MiG-29 καθώς και δύο Sukhoi 24s έφθασαν στην Ανατολική Λιβύη, που ελέγχεται από τις δυνάμεις του Χαφτάρ, από τη ρωσική βάση Hmeimin της Συρίας, συνοδευόμενα από δύο υπερσύγχρονα SU-35. Υπενθυμίζεται ότι η Άγκυρα έχει προσφέρει σοβαρότατες ενισχύσεις στην πλευρά Σαράζ, ενώ τέσσερις τουρκικές φρεγάτες βρίσκονται στα ανοιχτά της χώρας.



Τις τελευταίες ημέρες, η πλευρά Σαράζ έχει καταλάβει σειρά πόλεων στις ακτές, καθώς επίσης και την αεροπορική βάση αλ – Ουατίγια, έχει καταστρέψει σημαντικό οπλισμό της πλευράς Χαφτάρ και έχει σπάσει τις γραμμές ανεφοδιασμού των δυνάμεών της. Ο επόμενος στόχος, αν και δύσκολος, είναι η κατάληψη της πόλης Ταρχούνα. Παράλληλα, ο πρόεδρος της Βουλής της Λιβύης Αγκίλα Σάλεχ, με τον οποίο η Αθήνα διατηρεί σχέσεις (σ.σ. είχε επισκεφθεί την Αθήνα μετά την υπογραφή του τουρκολιβυκού Μνημονίου), απέστειλε επιστολή προς τον Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών Αντόνιο Γκουτέρες, ζητώντας να αρθεί η διεθνής αναγνώριση της κυβέρνησης Σαράζ.



Σύμφωνα με ορισμένες εκτιμήσεις, ο Σάλεχ διαθέτει ερείσματα στη ρωσική πλευρά και η πρόσφατη πρωτοβουλία που ανέλαβε για μία αναδιοργάνωση του υπουργικού συμβουλίου της κυβέρνησης Σαράζ θεωρείται από ορισμένους πιθανή βάση για επανέναρξη των πολιτικών συνομιλιών.

