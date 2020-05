Με μάσκα και ειδικό έντυπο οι επιβάτες στα πλοία -Ποιοι μπορούν να πάνε στα νησιά από αύριο

Some of the last summer vacation travelers departure from the port of Piraeus, making their way to the Greek islands for their summer holidays, on August 14, 2018 / Αναχώρηση μερικών εκ των τελευταίων ανθρώπων, για τις διακοπές του δεκαπενταύγουστου, από το λιμάνι του Πειραιά, στις 14 Αυγούστου, 2018

Γεγονός θα αποτελεί από τη Δευτέρα, το ταξίδι από την ηπειρωτική χώρα προς τα νησιά και ανάμεσα σε αυτά, αλλά όχι για όλους – τουλάχιστον ακόμη. Μέχρι πρότινος, επιτρέπονταν μόνο οι μετακινήσεις όσων είχαν δηλωμένο ως μόνιμο τόπο κατοικίας κάποιο νησί. Κοροναϊός : Τι αλλάζει στα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς από τη Δευτέρα Από αύριο Δευτέρα όμως το πλοίο θα σαλπάρει, και θα μπορούν να επιβιβαστούν σε αυτό εκτός από τους μόνιμους κατοίκους, οι ιδιοκτήτες και οι εργαζόμενοι σε επιχειρήσεις που επαναλειτουργούν. Σύμφωνα με το υπουργείο Ναυτιλίας οι ανωτέρω μετακινήσεις επιτρέπονται, εφόσον πρόκειται για αυτοαπασχολούμενους με έγγραφη δήλωση των ιδίων και εφόσον πρόκειται για εργαζόμενους με έγγραφη βεβαίωση του εργοδότη. Επομένως, αυτομάτως εξαιρούνται όσοι εργάζονται σε τουριστικά καταλύματα, ξενοδοχεία, καθώς και σε καταστήματα εστίασης. Πώς θα γίνονται οι μετακινήσεις Οι δικαιούχοι θα πρέπει να φέρουν τις εξής βεβαιώσεις – δηλώσεις: Τα στοιχεία του αυτοαπασχολούμενου/ εργαζομένου (ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, τηλέφωνο, ΑΜΚΑ).

Ο αριθμός πρωτοκόλλου του πιο πρόσφατου εντύπου που έχει συμπεριληφθεί ο εργαζόμενος και έχει υποβληθεί αυτό στο Πληροφοριακό Σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ» (όπως Ε3 πρόσληψης, Ε4 συμπληρωματικός πίνακας ωραρίου, Ε8 υπερωρίες, Ε9 πρόσληψη ορισμένου χρόνου).

Το είδος της επιχείρησης με τον αντίστοιχο ΚΑΔ στον οποίο ανήκει.

Ο ΑΦΜ της επιχείρησης.

Ο τόπος- νησί εργασίας. Τα παραπάνω έγγραφα αποτελούν απαραίτητη προϋπόθεση έκδοσης του εισιτηρίου και επιβίβασης στο πλοίο. Σε τρεις φάσεις η απελευθέρωση των μετακινήσεων Όσον αφορά τις μετακινήσεις υπάρχει πρόταση για απελευθέρωση των ακτοπλοϊκών δρομολογίων σε Κρήτη, Κέρκυρα και Ρόδο από τις 18 Μαΐου. Η τελική απόφαση θα ληφθεί στο τέλος της εβδομάδας. Τα συγκεκριμένα νησιά έχουν ανθεκτικές υγειονομικές δομές, ενώ θα αρθεί και ο περιορισμός στις αεροπορικές μετακινήσεις Προβλέπεται γενική απελευθέρωση των ακτοπλοϊκών μετακινήσεων προοδευτικά από 1ης Ιουνίου και πάντα με σεβασμό στα υγειονομικά πρωτόκολλα για να αντέξουν οι υγειονομικές δομές των νησιών. «Η μετάβαση στα νησιά είναι σταδιακή, καλά μελετημένη και με επιστημονικά κριτήρια» ανέφερε μεταξύ άλλων, ο υπουργός Ναυτιλίας, Γιάννης Πλακιωτάκης, αναλύοντας τους βασικούς άξονες του σχεδίου για την ακτοπλοΐα μετά τη σταδιακή άρση των μέτρων. «Τα μέτρα τα οποία πήραμε το προηγούμενο χρονικό διάστημα ήταν καθοριστικά διότι καταφέραμε και περιορίσαμε στον ελάχιστο δυνατό βαθμό τα κρούσματα κοροναϊού στα νησιά. Πολλά νησιά αυτή τη στιγμή δεν έχουν κανένα απολύτως» είπε ο κ. Πλακιωτάκης, μιλώντας στον ΣΚΑΙ. Με τους… μισούς επιβάτες θα ταξιδεύουν τα πλοία Ακόμα, ο κ. Πλακιωτάκης εξήγησε ότι τα πλοία θα ταξιδεύουν με πληρότητα 50%, ενώ για τα πλοία με καμπίνες το ποσοστό αυτό θα φτάνει έως 55%. «Ένα πλοίο θα μπορεί να μεταφέρει το 50% του πρωτοκόλλου του πλοίου, εάν έχει καμπίνες πάμε στο 55%. Ανά καμπίνα θα έχουμε έναν επιβάτη εκτός και αν πρόκειται για οικογένεια» ανέφερε, ενώ σημείωσε ότι η διάθεση των καμπινών των πλοίων θα γίνεται μόνο από το αφετήριο λιμάνι και όχι από τους ενδιάμεσους σταθμούς. Δηλαδή, όπως εξήγησε, ένα πλοίο, με δρομολόγιο από τον Πειραιά στη Ρόδο, και με επιβάτη που έχει προορισμό το ενδιάμεσο λιμάνι πχ της Πάτμου, η καμπίνα που χρησιμοποίησε δεν θα διατίθεται για το υπόλοιπο σκέλος του ταξιδιού. Υποχρεωτική η χρήση μάσκας Σημειώνεται ότι έχει ήδη γίνει γνωστό ότι στα καθίσματα αεροπορικού τύπου θα υπάρχει μια κενή θέση ανάμεσα στους επιβάτες ενώ θα υπάρχει και ειδική σήμανση για το πού θα πρέπει να κάθονται. Επίσης, σύμφωνα με τον έως τώρα σχεδιασμό, οι πόρτες και τα παράθυρα θα πρέπει να ανοίγονται περισσότερο χρόνο από τον συνηθισμένο, ενώ όσον αφορά στον μηχανικό αερισμό σε περίπτωση διακοπτόμενης λειτουργίας του πλοίου θα πρέπει το σύστημα αερισμού να μην σταματάει καθόλου. Ο υπουργός Ναυτιλίας τόνισε επίσης ότι στα πλοία η χρήση της μάσκας θα είναι υποχρεωτική. Δεκαοχτώ συγγραφείς στο «Βήμα» για την πανδημία Share