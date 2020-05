Τα συλλυπητήρια του Παναθηναϊκού για τον χαμό της μητέρας του Μάλκοβιτς

Πένθος για την οικογένεια του Μπόζινταρ Μάλκοβιτς, καθώς θρηνεί την απώλεια της αγαπημένης του μητέρας.

Ο πρώην προπονητής του Παναθηναϊκού, ο οποίος τον οδήγησε στην κατάκτηση της πρώτης ευρωπαϊκής κούπας το 1996, δέχθηκε τα συλλυπητήριά από τους πράσινους, όπως και από την Μάλαγα και την Μπαρτσελόνα.

Ακόμα δεν έχουν γίνει γνωστά τα αίτια του θανάτου της μητέρας του Μπόζινταρ Μάλκοβιτς.

It’s terrible to hear about your loss @MaljkovicB. Our condolences on the passing of your mother. #rip #panathinaikos #paobc

