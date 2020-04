Το Καμπ Νόου «πωλείται» για την αντιμετώπιση του κορωνοϊού

Το Καμπ Νόου επιστρατεύει η Μπαρτσελόνα, για να βοηθήσει στην καταπολέμηση του κορωνοϊού.

Ο πρόεδρος των «μπλαουγκράνα», Γιόσιπ Μαρία Μπαρτομέου ανακοίνωσε ότι η διοίκηση αποφάσισε να θέσει σε πλειστηριασμό την ονοματοδοσία και τα έσοδα που θα συγκεντρώσει, να τα διαθέσει για τον περιορισμό του Covid-19.

Το Καμπ Νόου είναι μία από τις πιο διάσημες ποδοσφαιρικές έδρες και αναμφίβολα, πολλές εταιρίες θα θελήσουν να συνδέσουν την επωνυμία τους με αυτό! Έτσι, θα προκύψει ένα σημαντικό ποσό που θα βοηθήσει τις ισπανικές αρχές!

🔔🔵🔴 FC Barcelona hands over Camp Nou title rights to the Foundation to raise money for the fight against Covid-19.

