Την Κυριακή 31 Μαΐου το «Βήμα της Κυριακής» κυκλοφορεί με συναρπαστικές προσφορές: Ο δεύτερος τόμος της συλλεκτικής έκδοσης «Τάδε Έφη Ξένου», το περιοδικό VITA, την εφημερίδα του Πανεπιστημίου Αθηνών, μια ειδική έκδοση για τα Ποσειδώνια 2026, και όπως κάθε Κυριακή, ΒΗΜΑGAZINO.

Τάδε Έφη Ξένου – 25 χρόνια πολιτικής ιστορίας με μολύβι και χαρτί – Τόμος Β’ (2009- 2017)

Μια ξεχωριστή ανθολογία πολιτικής γελοιογραφίας που καταγράφει με οξυδέρκεια, σατιρική διάθεση και δημοσιογραφική ματιά τα χρόνια της μεγάλης οικονομικής και κοινωνικής κρίσης στην Ελλάδα.

Μετά τον πρώτο τόμο, που αποτύπωνε την περίοδο 1999-2007, η νέα έκδοση μεταφέρει τον αναγνώστη σε μια εποχή όπου η καθημερινότητα, η πολιτική ζωή και η δημόσια συζήτηση άλλαξαν δραματικά. Από τα πρώτα σύννεφα της οικονομικής κατάρρευσης έως τα χρόνια των μνημονίων, τα σκίτσα της Έφης Ξένου λειτουργούν ως ένα ζωντανό χρονικό της πιο ταραγμένης περιόδου της σύγχρονης ελληνικής ιστορίας.

Οι πρωταγωνιστές της πολιτικής σκηνής, οι κοινωνικές εντάσεις, οι διαδοχικές κυβερνήσεις, οι διαψεύσεις, οι υποσχέσεις και οι αντιφάσεις μιας ολόκληρης εποχής περνούν μέσα από το αιχμηρό πενάκι της δημιουργού, η οποία εκείνα τα χρόνια μετακινήθηκε από το πρωτοσέλιδο του «Βήματος» στις σελίδες των «Νέων», συνεχίζοντας αδιάκοπα να σχολιάζει με χιούμορ και διεισδυτικότητα την επικαιρότητα.

Ο δεύτερος τόμος δεν αποτελεί μόνο μια συλλογή σκίτσων, αλλά και ένα πολύτιμο πολιτικό και δημοσιογραφικό αρχείο. Μέσα από τη σάτιρα αναδύεται το κλίμα μιας χώρας που πέρασε από την ευφορία της προηγούμενης δεκαετίας στη σκληρή πραγματικότητα της κρίσης, χωρίς ποτέ να χάσει την ανάγκη να αυτοσαρκάζεται και να σχολιάζει τον εαυτό της.

VITA

Πώς μπορούμε να προστατευτούμε σωστά από τον ήλιο; Ποιες διακοπές μας ταιριάζουν πραγματικά και τι αποκαλύπτουν για τις ανάγκες μας; Πόσο στενά συνδέεται η υγεία μας με το περιβάλλον γύρω μας; Το νέο Vita αναζητά απαντήσεις μέσα από επιστημονικά δεδομένα, σύγχρονες τάσεις και πρακτικές συμβουλές που μπορούν να κάνουν την καθημερινότητά μας καλύτερη και πιο ισορροπημένη.

Στις σελίδες του θα διαβάσουμε ακόμη ποια σημάδια δεν πρέπει ποτέ να αγνοούμε όταν πρόκειται για την υγεία της καρδιάς μας, αλλά και τι συμβαίνει πραγματικά στον οργανισμό μας όταν ο ύπνος μετατίθεται συστηματικά μετά τα μεσάνυχτα. Γιατί η ευεξία δεν είναι μόνο θέμα διατροφής ή άσκησης· είναι τρόπος ζωής.

Παράλληλα, προσφέρει πρακτικές συμβουλές για πιο λεία και υγιή επιδερμίδα, ασκήσεις για σύσφιξη και ενδυνάμωση, αλλά και ιδέες για να φροντίσουμε το σώμα μας χωρίς πίεση και υπερβολές.

Στο επίκεντρο βρίσκονται ακόμη η σύγχρονη εξάντληση, ο χρόνος που μοιάζει να μη φτάνει ποτέ και ο τρόπος που λειτουργεί ο «εργονομικός εγκέφαλος» στην απαιτητική καθημερινότητα του σήμερα.

Στο εξώφυλλο του νέου Vita φιλοξενείται η Ευαγγελία Συριοπούλου. Η αγαπημένη ηθοποιός μιλά για τον ρόλο της στη νέα τηλεοπτική σειρά του MEGA «Σύγκρουση», για τις αλλαγές που φέρνει ο χρόνος, τη μητρότητα, τη δύναμη της ηρεμίας και όλα όσα την κάνουν σήμερα να βλέπει τη ζωή διαφορετικά.