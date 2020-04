Κορωνοϊός: Τα σενάρια για επιστροφή στην κανονικότητα – Τι εξετάζεται για καταστήματα και ευπαθείς ομάδες

Police checks citiznes at the port of Piraeus, April 10, 2020. Greece is on the nineteenth day of a strict nationwide lockdown seeking to halt the spread of the COVID-19 infection caused by novel coronavirus, with excursions from the home limited to attending work, buying food, visiting the doctor, walking the dog or going for a solitary jog./ Αστυνομία ελέγχει πολίτες στο λιμάνι του Πειραιά, 10 Απριλίου, 2020. Η Ελλάδα βρίσκεται στην δέκατη ένατη ημέρα επιβολής απαγόρευσης κυκλοφορίας επιδιώκοντας να σταματήσει η εξάπλωση της μόλυνσης από τον κοροναϊό COVID-19, με εξαίρεση την έξοδο για και απο το χώρο εργασίας, αγορές τροφίμων, επίσκεψη σε γιατρό και φαρμακείο ή βόλτα κατοικίδιου και προσωπική άσκηση.

Όλο και λιγότερα είναι τα νέα μέτρα και οι απαγορεύσεις που ανακοινώνονται καθημερινά από την κυβέρνηση σχετικά με τον επιδημία του κορωνοϊού. Σίγουρα η πρώτη κρυάδα που ένιωσαν πολλοί πολίτες κάθε φορά που άκουγαν τον κ. Χαρδαλιά να ανακοινώνει το κλείσιμο των σχολείων, των καταστημάτων και την απαγόρευση κυκλοφορίας έχει παρέλθει. Κοροναϊός : Βάζει «τέλος» στη χειραψία – Αλλάζει ριζικά ο τρόπος που επικοινωνούμε Οι αποφάσεις της κυβέρνησης πλέον είναι συγκεκριμένες και αφορούν είτε συγκεκριμένες χρονικές περιόδους –όπως το Πάσχα- είτε συγκεκριμένη μερίδα πληθυσμού –όπως στην περίπτωση Λάρισας. Ίσως το παραπάνω λοιπόν αποτελεί από μόνο του ένα στοιχείο που μας δείχνει οτι μπορούμε να είμαστε αισιόδοξοι ως προς την πορεία του κορωνοϊού στην χώρα. Αυτό άλλωστε δήλωσε και ο κύριος Τσίοδρας στην ενημέρωση του Σαββάτου τονίζοντας πως αν συνεχίσουμε έτσι, σίγουρα θα περάσουμε αλώβητοι μέσα από μία μεγάλη καταιγίδα. Κι όσο αυτή η αισιοδοξία κάνει πολλούς να προγραμματίζουν αν και στα τυφλά και να ονειρεύονται, απ΄την πλευρά της η κυβέρνηση έχει ξεκινήσει να σχεδιάζει και να οργανώνει το πλάνο της άρσης των περιοριστικών μέτρων. Ήδη μάλιστα η κυβέρνηση έχει φροντίσει ώστε να περάσει το μήνυμα προς τα έξω σχετικά με τον τρόπο που θα γίνει η απαγόρευση της κυκλοφορίας. Οι λέξεις τόσο των επιστημόνων όσο και των βουλευτών είναι συγκεκριμένες. Μιλάμε για μία μακρόσυρτη διαδικασία, έναν μαραθώνιο όπου όλοι οι συμμετέχοντες θα πρέπει να είναι οπλισμένοι με υπομονή και επιμονή. Σενάρια για επιστροφή στην κανονικότητα Ποια είναι λοιπόν τα σενάρια για σταδιακή επιστροφή στην καθημερινότητα; Ευπαθείς ομάδες Βασική προτεραιότητα τόσο των επιστημόνων όσο και της κυβέρνησης, η οποία έχει εκφραστεί επανειλημμένως και με πολλούς τρόπους, είναι η προστασία των ευπαθών ομάδων. Οι ευπαθείς ομάδες μάλιστα δεν αποκλείεται σύμφωνα με πληροφορίες να βγουν τελευταίοι από την «καραντίνα», όταν δηλαδή πολλά από τα μέτρα θα έχουν αρθεί. Τι θα ισχύσει με την απαγόρευση κυκλοφορίας Σχετικά με όσους δεν ανήκουν στις ευπαθείς ομάδες, η κυβέρνηση εξετάζει η απαγόρευση κυκλοφορίας να είναι από τα πρώτα μέτρα που θα αρχίσουν σιγά σιγά να χαλαρώνουν, αλλά με ελεγχόμενο ρυθμό. Οι συστάσεις για αποστάσεις ασφαλείας δεν θα εξαφανιστούν από την μία μέρα στην άλλη, αλλά θα συνεχίσουν να υπάρχουν. Οι πολίτες δηλαδή θα πρέπει να τηρούν αποστάσεις στα ΜΜΕ αλλά και σε δημόσιους και ιδιωτικούς χώρους. Σκοπός άλλωστε είναι να προφυλαχθούν μέχρι το τέλος και ειδικά όταν οι δρόμοι και τα μαγαζιά γεμίζουν ξανά κόσμο. Καταστήματα Τα καταστήματα μπορεί να έκλεισαν όλα μαζί, αλλά δεν θα ανοίξουν με τον ίδιο τρόπο. Το λουκέτο θα «σπάσει» σταδιακά και πρώτα σε αυτά που δέχονται τον λιγότερο κόσμο. Έτσι δεν αποκλείεται να δούμε τα εμπορικά αλλά και κέντρα διασκέδασης να ανοίγουν τελευταία. Επίσης ακόμη κι όσα μαγαζιά γυρίσουν το ταμπελάκι στο «Ανοιχτά» δεν σημαίνει πως θα δέχονται κόσμο χωρίς κάποιο περιορισμό. Ίσως η τακτική που ακολουθήθηκε στην περίπτωση των σούπερ μάρκετ – με τα τετραγωνικά μέτρα- να ισχύσει και κατά την άρση των μέτρων σε ορισμένα μαγαζιά. Επίσης όσα μαγαζιά έχουν τραπεζοκαθίσματα θα πρέπει να φροντίσουν να τοποθετήσουν τα τραπέζια τους σε απόσταση ασφαλείας ώστε να αποφευχθεί ο συνωστισμός σε πολλά μαγαζιά. Ταξίδια και τουρισμός Σύμφωνα με κύκλους της κυβέρνησης στόχος είναι πρώτα να επιτραπούν οι μετακινήσεις οδηγών στον αστικό ιστό και μετά οι μετακινήσεις στην επαρχία. Όσον αφορά τον τουρισμό, κοινή επιδίωξη επιχειρηματιών και κυβέρνησης είναι να σωθεί η σεζόν, ωστόσο πληροφορίες θέλουν το απαγορευτικό στα ταξίδια να αρθεί τον Ιούνιο ή τον Ιούλιο. Σχολεία, το μεγάλο αγκάθι Τέλος δεν είναι κρυφό πως η σκέψη πολλών γονιών και μαθητών- φοιτητών είναι στο πότε θα ανοίξουν τα εκπαιδευτικά ιδρύματα. Ωστόσο όπως όλα δείχνουν το μέτρο που επιβλήθηκε πρώτο είναι και αυτό που βρίσκεται… τελευταίο στη λίστα με τις άρσεις. Το σίγουρο είναι πως οι μαθητές της Γ΄Λυκείου δεν θα χάσουν τις Πανελλαδικές, ωστόσο για τους υπόλοιπους τίποτα δεν είναι ακόμη σίγουρο, ενώ δεν αποκλείεται στο τραπέζι να βρεθεί ακόμη και το ενδεχόμενα να γίνει ότι και στην Νέα Υόρκη, δηλαδή τα σχολεία να ανοίξουν από Σεπτέμβρη. Πέτσας: Η διαδικασία επιστροφής στην κανονικότητα θα είναι αργή και μακρόσυρτη Share