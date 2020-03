Ολυμπιακοί Αγώνες του Τόκιο: Και επίσημα θα ξεκινήσουν στις 23 Ιουλίου 2021

H Ιαπωνία και η Διεθνής Ολυμπιακή Επιτροπή συμφώνησαν επίσημα ώστε οι Ολυμπιακοί Αγώνες του Τόκιο να ανοίξουν την αυλαία τους στις 23 Ιουλίου 2021, όπως μεταδίδει το Reuters επικαλούμενο πληροφορίες από το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων της Ιαπωνίας Kyodo.

JUST IN: Tokyo Olympics will run from July 23 – August 8, 2021 pic.twitter.com/HCT78njlM1

— Reuters (@Reuters) March 30, 2020