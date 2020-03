«Μένει για ακόμη έναν χρόνο στη Γιουνάιτεντ ο Μάτιτς»

Παίκτης της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ θα συνεχίσει να είναι ο Νεμάνια Μάτιτς για ακόμη έναν χρόνο.

Αυτό αποκάλυψε ο δημοσιογράφος, Νικολό Σίρα ο οποίος ανέφερε πως οι «κόκκινοι διάβολοι» βρίσκονται σε επαφή με τον ατζέντη του Σέρβου χαφ, Βλάντο Λέμιτς ώστε να κάνουν χρήση της οψιόν που υπάρχει στο συμβόλαιο και να τον κρατήσουν μέχρι το 2021.

Ο Μάτιτς βρίσκεται στην Γιουνάιτεντ από το 2017 και φέτος μέχρι τη διακοπή μετρούσε 22 εμφανίσεις με 1 γκολ και 2 ασίστ σε όλες τις διοργανώσεις.

#ManchesterUnited are in call with Nemanja #Matic’s agent (Vlado Lemic) to extend his contract until June 2021. #RedDevils are going to use the option of 1 year extension. #transfers #MUFC #mutd

— Nicolò Schira (@NicoSchira) March 29, 2020