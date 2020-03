Κορονωϊός: Stop για όλες τις πτήσεις από και προς Ελλάδα από την Κυριακή

An empty arrivals terminal following the coronavirus outbreak, at Suvarnabhumi Airport in Bangkok, Thailand March 12, 2020. REUTERS/Soe Zeya Tun

Την απόφαση να σταματήσουν όλες οι επιβατικές πτήσεις στην Ελλάδα λόγω κορωνοϊού από το απόγευμα της Κυριακής πρόκειται να ανακοινώσει η κυβέρνηση. Σύμφωνα με πληροφορίες από υψηλόβαθμες κυβερνητικές πηγές, πρόκειται τόσο για πτήσεις εξωτερικού, όσο και πτήσεις εσωτερικού. Από την απόφαση θα εξαιρεθούν συγκεκριμένες πτήσεις cargo που αφορούν στην τροφοδοσία. Κοροναϊός : Απόκοσμη Αθήνα – Δείτε φωτογραφίες από το άδειο κέντρο Η κίνηση κρίθηκε σκόπιμη μετά την αύξηση των κρουσμάτων κοροναϊού σε παγκόσμιο επίπεδο. Οι παρενέργειες από αυτό το μέτρο θα είναι μεγάλες καθώς πολλοί Έλληνες είναι εγκλωβισμένοι σε χώρες του εξωτερικού και εκτός ΕΕ και θα είναι αδύνατον να επιστρέψουν στην Ελλάδα. Αδεια ειδικού σκοπού: Τι ισχύει σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα – Ολα τα SOS