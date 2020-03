Κορωνοϊός: Η άποψη Τσιόδρα για παρακεταμόλη και ιβουπροφαίνη

Θέση στην ιατρική διαμάχη σχετικά με το αν τα Μη Στεροειδή Αντιφλεγμονώδη Φάρμακα (ΜΣΑΦ) έχουν παρενέργειες στα άτομα με νόσο COVID-19 λαμβάνει ο εκπρόσωπος του υπουργείου Υγείας για τον κορωνοϊό, καθηγητής Σωτήρης Τσιόδρας.

Με σχετικό tweet του παραπέμπει σε σύντομη ανάλυση που έχει αναρτηθεί στον επιστημονικό ιστόστοπο MedScape, γράφοντας χαρακτηριστικά «Νεότερα για το θέμα των μη στεροειδών αντιφλεγμονωδών φαρμάκων – still not enough data» – δηλαδή ότι δεν υπάρχουν ακόμα αρκετά στοιχεία.

Νεότερα για το θέμα των μη στεροειδών αντιφλεγμονωδών φαρμάκων – still not enough data https://t.co/4ryZ3THqV5 — Sotirios Tsiodras (@STsiodras) March 18, 2020

Η διαμάχη για την ιβουπροφαίνη

Εδώ και μερικές ημέρες έχει πυροδοτηθεί επιστημονική συζήτηση αναφορικά με την χρήση των ΜΣΑΦ στη διαχείριση της συμπτωματολογίας που προκαλεί στους πάσχοντες ο νέος κοροναϊός SARS-CoV-2.

Όλα ξεκίνησαν από ανακοίνωση των γαλλικών υγειονομικών αρχών, το περασμένο Σάββατο, δια στόματος του Γάλλου υπουργού Υγείας Ολιβιέ Βεράν, ότι έχουν παρατηρηθεί ανεπιθύμητες ενέργειες από τη χρήση ΜΣΑΦ, όπως η ιβουπροφαίνη (ή ιμπουπροφαίνη), σε ασθενείς με νόσο COVID-19 και τη σύστασή τους για εναλλακτική χρήση παρακεταμόλης.

Πρόσφατη μελέτη που δημοσιεύθηκε στην ιατρική επιθεώρηση The Lancet υποδεικνύει την πιθανή συμβολή ενός ενζύμου στον μηχανισμό της προσβολής του οργανισμού από τον κοροναϊό, όμως η παραγωγή του ενζύμου αυτού αυξάνεται από τη λήψη της ιβουπροφαίνης.

Αμέσως εκατοντάδες έγκριτοι επιστήμονες ανά τον κόσμο έσπευσαν μέσω των κοινωνικών δικτύων να λάβουν θέση επί του θέματος, λέγοντας ουσιαστικά ότι δεν υπάρχουν επαρκή στοιχεία για μια τέτοια σύσταση.

Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι την περασμένη Κυριακή το υπουργείο Υγείας της Ισπανίας ξεκαθάρισε ότι δεν υπάρχουν αποδείξεις ότι η ιβουπροφαίνη (ή άλλο ΜΣΑΦ) επιδεινώνει τη νόσο COVID-19. Στο ίδιο μήκος κύματος, και οι βρετανικές υγειονομικές αρχές συμφωνούν μεν με τους Ισπανούς συναδέλφους τους, αλλά τάσσονται υπέρ της παρακεταμόλης ως καλύτερη επιλογή γενικότερα για την αντιμετώπιση των λοιμώξεων.

Η θέση του ΠΟΥ

Την Τρίτη, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας τάχθηκε επίσης κατά της αλόγιστης χρήσης ιβουπροφαίνης χωρίς συνταγή γιατρού.

Ο εκπρόσωπος του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ) Κρίστιαν Λιντμάγερ υπογράμμισε πως συμβουλεύει τους ασθενείς με κορωνοϊό να λαμβάνουν περισσότερο παρακεταμόλη, παρά να χρησιμοποιούν αυτοχορηγούμενη ιβουπροφαίνη.

Μολαταύτα και η παρακεταμόλη θα πρέπει να λαμβάνεται με προσοχή και σε συγκεκριμένες δόσεις, διότι μία ενισχυμένη ποσολογία μπορεί να αποδειχθεί επικίνδυνη για το συκώτι.

Όπως επισημαίνει ο ΠΟΥ το 80%των πασχόντων από κορωνοϊό θεραπεύονται χωρίς τη λήψη κάποιας συγκεκριμένης φαρμακευτικής αγωγής, υπογραμμίζοντας πως κάθε άνθρωπος «που έχει πυρετό, που βήχει κι έχει αναπνευστικές δυσκολίες» θα πρέπει οπωσδήποτε να συμβουλευθεί έναν γιατρό.

Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων: Κανονικά η χρήση ιβουπροφαίνης

Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων δήλωσε σήμερα πως δεν υπάρχουν επιστημονικές ενδείξεις ότι το ευρέως χρησιμοποιούμενο αντιφλεγμονώδες ιβουπροφαίνη επιδεινώνει τις συνέπειες του κορωνοϊού.

Σε μια δήλωση, ο οργανισμός αυτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης ανέφερε ότι θέλει να διαλύσει λανθασμένες πληροφορίες που κυκλοφορούν στους ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης.

«Προς το παρόν δεν υπάρχει καμία επιστημονική ένδειξη περί διασύνδεσης ανάμεσα στην ιβουπροφαίνη και την επιδείνωση της Covid-19», ανέφερε ο οργανισμός, αναφερόμενος στην ασθένεια που προκαλείται από τον νέο κορωνοϊό.

«Όταν ξεκινούν τη θεραπευτική αγωγή για πυρετό ή πόνο στην Covid-19, οι ασθενείς και οι επαγγελματίες υγείας θα πρέπει να εξετάζουν όλες τις διαθέσιμες επιλογές θεραπευτικής αγωγής» περιλαμβανομένης της ιβουπροφαίνης και σχετικών φαρμάκων, καθώς και της παρακεταμόλης, του πιο ευρέως χρησιμοποιούμενου παυσίπονου.

Τα φαρμακεία και τα σουπερμάρκετ στην Ολλανδία έχουν αρχίσει να περιορίζουν τις πωλήσεις παρακεταμόλης λόγω ελλείψεων που προκαλούνται από τη δημιουργία αποθεμάτων από τους καταναλωτές.