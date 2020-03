Κριστιάνο Ρονάλντο: Γράφει ιστορία με τα κατορθώματά του

Στα 35 του χρόνια πλέον ο Κριστιάνο Ρονάλντο δε σταματά να γράφει ιστορία με τα κατορθώματά του.

Στο ντέρμπι κόντρα στην Ίντερ ο πορτογάλος σούπερ σταρ της Γιουβέντους συμπλήρωσε 1.000 αγώνες σε επαγγελματικό επίπεδο και μπορεί να μην το γιόρτασε με κάποιο γκολ, αλλά πανηγύρισε μια σπουδαία νίκη για την ομάδα του.

Συγκεκριμένα, ο Ρονάλντο έχει αγωνιστεί σε 836 ματς σε επίπεδο συλλόγων με τις φανέλες των Σπόρτινγκ Λισαβόνας, Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, Ρεάλ Μαδρίτης και Γιουβέντους και σε 164 παιχνίδια με τη φανέλα της Εθνικής του ομάδας.

Όσο για τον απολογισμό του;

725 γκολ (626 με τις ομάδες, 99 με την Πορτογαλία) και 31 τρόπαια, με το κοντέρ να συνεχίζει να γράφει και θα συνεχίσει πολύν καιρό ακόμη όπως φαίνεται.

