Κοροναϊός: Η Ίντερ δεν κατεβάζει την ομάδα Νέων στο Youth League

Ο κορωναϊός έχει απασχολήσει σε μεγάλο βαθμό τον αθλητισμό και τις ομάδες με αποτέλεσμα οι διοικήσεις των ομάδων να παίρνουν σημαντικές αποφάσεις με γνώμονα την υγειά των παικτών τους.

Πιο συγκεκριμένα η διοίκηση της Ίντερ ανακοίνωσε ότι αποσύρει την ομάδα Νέων από την συμμετοχή της στο Youth League , για να προστατεύσει τους ποδοσφαιριστές της από την έξαρση του ιού.

Η απόφαση αυτή σημαίνει και αυτόματο αποκλεισμό από την διοργάνωση καθώς η ομάδα νέων της Ίντερ θα χάσει στα χαρτιά με 0-3 από την Ρέμς.

Η σχετική ανακοίνωση της Ίντερ:

«Αναγνωρίζοντας την μεγάλη σημασία του αγώνα και το γεγονός ότι η μη παρουσία θα επιφέρει αυτόματα την ήττα με 0-3, αποφασίστηκε να μην αγωνιστούμε στο συγκεκριμένο παιχνίδι».

