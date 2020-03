Νετς: Κοινή συναινέσει διαζύγιο με τον Άτκινσον

Μετά από τέσσερα χρόνια κοινής πορείας, Μπρούκλιν Νετς και Κένι Άτκινσον χωρίζουν τους δρόμους τους. Οι δυο πλευρές έλυσαν κοινή συναινέσει τη συνεργασία τους, όπως και τονίζει η ομάδα του Μπρούκλιν σε ανακοίνωσή της.

Μέσα σε αυτήν αναγραφόταν ότι ήταν μία πολύ δύσκολη απόφαση για να χωρίσουν οι δρόμοι των δύο πλευρών, παρά το έργο που έχει αφήσει στην ομάδα, την ώρα που είναι τρίτος προπονητής συμμετοχές στην ιστορία των Νετς και τέταρτος στις νίκες.

Ο Κένι Άτκινσον από το 2016 έως και την στιγμή του «διαζυγίου» είχε 118-190 ρεκόρ στην ομάδα, ενώ φέτος οι Νετς είναι 7η στην Ανατολή και διεκδικούν την είσοδό τους στα πλέι οφ.

The Nets just announced that Kenny Atkinson is OUT as coach … pic.twitter.com/VzIj2NVsuf

— Marc Stein (@TheSteinLine) March 7, 2020