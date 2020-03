Λεμπρόν: Έφτασε τους 34 χιλιάδες πόντους (pic)

Oι Λέικερς επικράτησαν των Μπάκς στο Λος Άντζελες με 113-103, έχοντας σε μεγάλη μέρα για ακόμη μια φορά την φετινή χρονιά τον ηγέτη τους Λεμπρόν Τζέιμς

Πιο συγκεκριμένα ο «βασιλιάς» σημείωσε 37 πόντους κόντρα στην ομάδα του Γιάννη Αντετοκούνμπο .Με τους πόντους αυτούς που πέτυχε ο Λεμπρόν έφτασε τους 34 χιλιάδες στην μέχρι τώρα καριέρα του στο ΝΒΑ.

Μπροστά του στην σχετική λίστα βρίσκονται ο Καρλ Μαλόουν με 36.928 και ο Καρίμ Αμπντούλ Τζαμπάρ με 38.387, ο οποίος είναι πρώτος στην σχετική κατηγορία.

Αξίζει να σημειωθεί πως ο επίσημος λογαριασμός του ΝΒΑ στο Τwitter έκανε μια δημοσίευση δίνοντας του συγχαρητήρια για το κατόρθωμα του.

Congrats to @KingJames of the @Lakers for becoming the 3rd player in @NBAHistory to score 34,000 points! pic.twitter.com/yLz03BKKIm

— NBA (@NBA) March 7, 2020