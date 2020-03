Κορωνοϊός: Όλες οι διεθνείς αθλητικές διοργανώσεις που απειλούνται με αναβολή

Ο παγκόσμιος αθλητισμός έχει… μάθει για τα καλά πλέον τον κοροναϊό, ο οποίος έχει εξαπλωθεί σε όλο τον κόσμο.

Ήδη έχουν αναβληθεί ή τεθεί σε αμφισβήτηση πολλές διοργανώσεις ανά την υφήλιο, ενώ κάθε αθλητική δραστηριότητα μπορεί να επηρεαστεί ανά πάσα στιγμή.

Παρακάτω μπορείτε να δείτε τον παγκόσμιο χάρτη με τα μεγάλα events που έχουν αναβληθεί ή ενδέχεται να αναβληθούν, εξαιτίας του κορωνοϊού. Από το ποδόσφαιρο και το μπάσκετ, μέχρι το τζούντο, το καράτε και το… αλπικό σκι, υπάρχουν αναβολές δεκάδων διοργανώσεων και άλλες τόσες κινδυνεύουν να μην διεξαχθούν, εξαιτίας του θανατηφόρου ιού Covid-19.

NBA

Προληπτικά μέτρα: Στο καλύτερο πρωτάθλημα του κόσμου έχουν ήδη απαγορευτεί οι χειραψίες πριν την έναρξη των αγώνων μεταξύ των παικτών, των διαιτητών, των προπονητών κλπ. Οι άνθρωποι του NBA όμως το έχουν πάει ένα βήμα παραπέρα. Για την ακρίβεια, η διοργανώτρια αρχή του πρωταθλήματος έχει προτείνει στις ομάδες να αρχίζουν να σχεδιάζουν την προοπτική διεξαγωγής των παιχνιδιών πίσω από κλειστές πόρτες, δηλαδή κεκλεισμένων των θυρών.

Ωστόσο, τη συγκεκριμένη πρόταση έχουν αρνηθεί πολλοί παίκτες του NBA και μεταξύ εκείνων είναι ο σταρ των Λος Άντζελες Λέικερς, Λεμπρόν Τζέιμς. Ο ίδιος έχει δηλώσει πως: «Δεν πρόκειται να παίξω έτσι. Οι οπαδοί χρειάζονται σε κάθε αγώνα. Εκείνοι είναι ο λόγος για τον οποίο παίζω. Δεν αγωνίζομαι για τους συμπαίκτες μου, το κάνω για τους οπαδούς. Αυτό είναι όλο το θέμα. Αν μπω σε γήπεδο και δεν υπάρχουν οπαδοί στις κερκίδες, πολύ απλά δεν θα παίξω. Ας κάνουν ό,τι θέλουν».

