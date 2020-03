Ελληνας έβριζε τον Γιάννη και τον Θανάση μετά το ματς με τους Λέικερς

Η βλακεία δυστυχώς δεν έχει ούτε όρια ούτε σύνορα. Αυτό απέδειξε ένας Ελληναράς μετά το τέλος της αναμέτρησης των Μπακς κόντρα στους Λέικερς στο Λος Άντζελες.

Συγκεκριμένα κι ενώ οι Γιάννης και Θανάσης Αντετοκούνμπο κατευθύνονταν προς τα αποδυτήρια ένας Ελληνας τους περίμενε και μόλις τους είδε άρχισε να άρχισε να τους βρίζει στα ελληνικά. Με εκφράσεις που φυσικά δεν χρειάζεται καν να αναφέρουμε.

Ό,τι περισσότερο και να πούμε, αξία θα δώσουμε στον τύπο που κέρδισε κάποια δευτερόλεπτα δημοσιότητας.

Giannis and his brother Thanasis Antetokounmpo got into heated exchange with a fan on the way to the locker room after their loss to the #Lakers pic.twitter.com/fnMKM92Z8A

— Lauren A. Jones (@LoJoMedia) March 7, 2020