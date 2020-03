Ασταμάτητος o Αντετοκούνμπο: Πέτυχε το 51ο double-double

Γιάννης λαμπρός τους οδηγεί από νίκη σε νίκη… Με τον Αντετοκούνμπο να οργιάζει για άλλη μία φορά, οι Μπακς επιβλήθηκαν 119-100 των Πέισερς και πανηγύρισαν άλλη μία σπουδαία επιτυχία.

Ο Greek Freak σημείωσε το 51ο φετινό double-double και έδειξε ότι διανύει περίοδο φόρμας. Ο διεθνής μπασκετμπολίστας τελείωσε το παιχνίδι με 29 πόντους με 10/23 σουτ (2/8 τρίποντα), 7/7 βολές, 12 ριμπάουντ, 6 ασίστ και 1 κλέψιμο σε μόλις 28 λεπτά συμμετοχής.

The best of the Greek Freak:

29 PTS | 12 REB | 6 AST | 28 MIN pic.twitter.com/25leUCSAiy

