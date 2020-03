Βαγγέλης Μαρινάκης: «Είμαστε όλοι δίπλα σας!»

View this post on Instagram

Γεμάτη συγκίνηση και εθνική υπερηφάνεια η εθελοντική ομάδα της ΠΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ παρέδωσε σήμερα το πρωί τους 75 τόνους νερών, αναψυκτικών, φρούτων, τροφίμων και άλλων αναλώσιμων ειδών στον Ελληνικό Στρατό και τις Δυνάμεις Ασφαλείας της πατρίδας μας, που εδώ και ημέρες υπερασπίζονται τα σύνορα της Ελλάδας, τα σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όλοι μας είμαστε δίπλα σας και θα συνεχίσουμε να σας παρέχουμε ότι χρειάζεστε! 🇬🇷 🇬🇷🇬🇷 / Full of national pride and emotions, our OLYMPIACOS FC team of volunteers, delivered this morning 75 tons of supplies including water, refreshments, fruits, foods and other items, to our country’s Armed and Security Forces, who for the past days are defending our national borderline, the borders of the European Union. We all stand by your side and we will keep supplying you with everything you may need! 🇬🇷 🇬🇷🇬🇷 #Olympiacos #Greece #Europe #Solidarity #Hellas #Together #HelpingEachOther #WeAreTogether #ThankYou #Support #Piraeus #Borders #WeKeepOnDreaming #Mega #MegaChannel @olympiacosfc @megatvcom