Πιτίνο : «Ήρθε η ώρα να παλέψουμε σαν τους Σπαρτιάτες»

Ο Ρικ Πιτίνο έστειλε το μήνυμα, λίγες ώρες μετά την ήττα στο ντέρμπι με τον Ολυμπιακό. Ο προπονητής του Παναθηναϊκού θυμήθηκε τους Σπαρτιάτες και την μάχη τους στις Θερμοπύλες, δίνοντας το παράδειγμα στην ομάδα του για τη συνέχεια.

Δείτε το τουίτ του προπονητή του Παναθηναϊκού.

2500 years ago we celebrated the epic Battle of Thermopylae by the Spartans! We give credit to our opponents for their victory tonight, but it’s time with our difficult schedule to play like the the Warriors of Sparta. History teaches many lessons. It’s time!

— Rick Pitino (@RealPitino) March 3, 2020