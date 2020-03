Ισοφάρισε τη χειρότερη φετινή του επίδοση ο Αντετοκούνμπο

Οι Μπακς έχουν βρει τον κακό τους δαίμονα στο Μαϊάμι, αφού οι Χιτ κατάφεραν να τους νικήσουν για δεύτερη φορά στη σεζόν και μάλιστα με σχετική άνεση, όπως δείχνει και το τελικό 105-89.

Οι γηπεδούχοι έπαιξαν υποδειγματική άμυνα σε όλα τα «ελάφια», ειδικότερα όμως στον Γιάννη Αντετοκούνμπο, με αποτέλεσμα ο Έλληνας σούπερ σταρ να μείνει πολύ χαμηλά.

Οι Χιτ κατόρθωσαν να τον περιορίσουν στους 13 πόντους με 6/18 σουτ και 0/4 τρίποντα κι όπως είναι λογικό, ο Greek Freak ισοφάρισε την χειρότερη φετινή του επίδοση στην επίθεση με αυτούς τους 13 πόντους.

Το άλλο ματς που έφτασε στο νούμερο αυτό ήταν κόντρα στους Κινγκς, με τους Χιτ να αποτελούν αναμφίβολα την πιο δυσκολοκατάβλητη ομάδα για τους Μπακς.

Heat defense gave Giannis all he could handle.

Season-low 13 points for the Greek Freak 🔒 pic.twitter.com/9ixj69R4IG

— NBA on ESPN (@ESPNNBA) March 3, 2020