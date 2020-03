Προκλητικός o Ερντογάν επιτίθεται στην Ελλάδα για το μεταναστευτικό – Άμεση αντίδραση της Αθήνας

Συνεχίζει να προκαλεί ο τούρκος πρόεδροw Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν ο οποίος κατηγόρησε τη Δευτέρα την Αθήνα ότι «δεν σέβεται τους διεθνείς κανόνες μεταναστευτικού δικαίου και πως σκότωσε δύο ανθρώπους στα σύνορα. Άμεση ήταν η απάντηση του κυβερνητικού εκπροσώπου Στέλιο Πέτσα που έκανε λόγο για fake news.

Σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε το βράδυ της Καθαράς Δευτέρας, με τον Βούλγαρο πρωθυπουργό, Μπόικο Μπορίσοφ, ο Ερντογάν συνέχισε τις προκλήσεις, δίνοντας παράλληλα συμβουλές και στην ΕΕ.

Όπως μεταδίδει το Anadolu ο Ερντογάν υποστήριξε ότι η «Τουρκία δεν θέλει το ένα δισεκατομμύριο ευρώ της Ευρώπης και ότι έχει ήδη ξοδέψει τα 40 δισ. δολάρια και θα βρει τρόπο να εξασφαλίσει αυτά τα χρήματα».

«Σήμερα οι Έλληνες στρατιώτες σκότωσαν δύο πρόσφυγες. Υπάρχει ακόμη ένας βαριά τραυματίας» ανέφερε χαρακτηριστικά και συνέχισε: «Σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο αυτοί οι άνθρωποι δεν είναι δυνατόν να κρατούνται με το ζόρι σε μία χώρα. Αυτοί οι άνθρωποι με τη δική τους ελεύθερη βούληση θέλουν να φύγουν από τη χώρα μας».

«Αύριο ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού συμβουλίου θα επισκεφτεί τα ελληνοτουρκικά σύνορα. Ίσως δουν την απάνθρωπη συμπεριφορά απέναντι στους πρόσφυγες στα ελληνικά σύνορα. τους συμβουλεύω να δουν τι κάνουν οι αρμόδιοι της Ελληνικής ακτοφυλακής», τόνισε ο Ερντογάν.

Νωρίτερα, ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, άσκησε νέα πίεση στην Ευρωπαϊκή Ένωση τονίζοντας ότι «Αφότου ανοίξαμε τα σύνορά μας (την Παρασκευή) ο αριθμός εκείνων που κατευθύνθηκαν προς την Ευρώπη έφτασε τις εκατοντάδες χιλιάδες. Σύντομα ο αριθμός αυτός θα φτάσει τα εκατομμύρια», είπε ο Ερντογάν σε ομιλία του στην Άγκυρα. Οι αριθμοί αυτοί, όπως επισημαίνει το Γαλλικό Πρακτορείο επικαλούμενο τα όσα διαπίστωσαν οι ανταποκριτές του επί τόπου, «φαίνονται υπερβολικά υπερεκτιμημένοι».

Στην ίδια ομιλία, ο Τούρκος πρόεδρος είπε ότι η Ευρώπη θα πρέπει να αναλάβει το βάρος που της αναλογεί. «Αφού ανοίξαμε τις πόρτες (σ.σ. τα σύνορα), πολλαπλασιάστηκαν τα τηλεφωνήματα, μας λένε «κλείστε τις πόρτες». Τους είπα: Έγινε, τελείωσε. Οι πόρτες πλέον είναι ανοιχτές. Τώρα πρέπει να αναλάβετε το βάρος που σας αναλογεί», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, απευθυνόμενος στο συριακό καθεστώς, ο Ερντογάν είπε ότι οι απώλειες σε στρατιώτες και στρατιωτικό εξοπλισμό που έχει υποστεί μέχρι τώρα λόγω των επιθέσεων της Τουρκίας και των ανταρτών «είναι απλώς η αρχή». Κάλεσε τις συριακές δυνάμεις να αποσυρθούν στις γραμμές που έχει καθορίσει η Άγκυρα απειλώντας πως αν δεν το κάνουν «δεν θα μείνει κεφάλι στους ώμους τους». Ο Τούρκος πρόεδρος πρόσθεσε ότι η χώρα του δεν έχει κανένα πρόβλημα με τη Ρωσία και το Ιράν, που στηρίζουν το καθεστώς του Σύρου προέδρου Μπασάρ αλ Άσαντ.

Fake news χαρακτήρισε τις δηλώσεις του τούρκου προέδρου ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Στέλιος Πέτσας μέσω Twitter. Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά ο κ. Πέτσας δεν πραγματοποιήθηκαν πυροβολισμοί σε άτομα που επιχείρησαν να εισέλθουν παράνομα στη χώρα, κάνοντας λόγο για σκόπιμη παραπληροφόρηση.

No shots have been fired by Greek border forces against any individuals attempting to enter Greece illegally. The contrary amounts to no more than gross and deliberate misinformation: Fake News.#fakenews #fakeTurkishPropaganda

